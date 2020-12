Gli eroi del Natale contro Natale da chef: chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 25 dicembre 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata della sera Natale in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Analizziamo insieme le preferenze del pubblico. Tanti erano i film in onda e i programmi tv. Oltre a quelli sulle due ammiraglie avversarie, infatti, si sono sfidati anche: “Qui e adesso” e “Up & Down – Un Natale normale“.

Ascolti Tv, Dati Auditel di ieri, 25 dicembre 2020. Sfida tra Gli eroi del Natale e Natale da chef

Gli eroi del Natale vince la sfida degli ascolti tv di ieri sera, venerdì 25 dicembre 2020, incollando alla tv 3.377.000 spettatori (share 13,6%). Si difende bene il film “Natale da Chef” di Canale 5 che registra 2.463.000 spettatori (10,7%).

Rai 1, Gli eroi del Natale è la proposta della sera di Natale. Il film d’ animazione statunitense del 2017 diretto da Timothy Reckart ha registrato una media di 3.377.000 spettatori pari al 13,6% di share.

Su Rai 2, Natale al Plaza, il film del 2019 diretto da Ron Oliver con protagonisti Elizabeth Henstridge, Ryan Paevey e Bruce Davison ha coinvolto una media di 1.910.000 spettatori. Share del 7,4%.

Su Rai 3, Qui e adesso, lo show di Massimo Ranieri ha incuriosito una media di 1.531.000 spettatori con uno share del 6,6%. Tra gli ospiti Al Bano Carrisi, Giovanni Allevi e Renato Zero.

Su Rete 4, Via col vento: il film cult diretto da Victor Fleming con protagonisti Vivien Leigh e Clark Gable ha emozionato media di 966.000 spettatori pari al 4,6% di share.

Su Canale 5, Natale da chef, la commedia diretta da Neri Parenti con protagonisti Massimo Boldi, Biagio Izzo, Dario Bandiera e Rocío Munoz Morales ha divertito una media di 2.463.000 spettatori. Share pari al 10,7%.

Su Italia 1, Up & Down – Un Natale normale, Paolo Ruffini è tornato per il terzo anno consecutivo con lo spettacolo comico e commovente con la presenza di un gruppo di ragazzi con Sindrome di Down. Lo speciale ha coinvolto 829.000 spettatori pari a 3,8 punti percentuali di share. Tantissimi gli ospiti: da Alessandra Amoroso e Ilary Blasi.

Ascolti Tv ieri sera, Auditel La7, Tv8 e Canale Nove

Su La7, Chicago: la pellicola diretta da Rob Marshall ambientata nella Chicago degli anni venti ha incollato alla tv una media di 390.000 spettatori pari al 1,6% di share. Nel cast: Renée Zellweger, Richard Gere e Catherine Zeta-Jones.

Su Tv8, Un Natale per due, il film diretto da Giambattista Avellino con Alessandro Gassman e Enrico Brignano ha registrato una media di 435.000 spettatori. Share dell’1,8%.

Su Nove, Natale con Fratelli di Crozza: lo show di personaggi e i monologhi di Maurizio Crozza ha divertito una media di 624.000 spettatori pari all’2,4% di share.