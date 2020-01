Heidi contro Il Grande Fratello Vip 2020: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 8 gennaio 2020? Come ha debuttato il padre di tutti i reality con alla conduzione Alfonso Signorini? Inutile dire che questa mattina gli occhi siano tutti puntati su Canale 5. Analizziamo però insieme anche l’andamento degli altri maggiori canali del digitale terrestre per scoprire meglio le preferenze del pubblico televisivo. Ecco tutti i dati Auditel della prima serata.

Ascolti tv ieri sera, sfida fra Heidi e GF Vip 2020. Dati Auditel ieri – 8 gennaio 2020

Il Grande Fratello Vip su Canale 5 totalizza il 20.2% di share. Ascolti in linea con l’apertura della precedente stagione. Il film Heidi lo tallona a 19.70% di share.

Heidi, Rai 1

Heidi, una bambina felice che viveva in compagnia del nonno in una piccola casetta sulle montagne svizzere, insieme al suo migliore amico Peter, è stata portata, dalla zia Dete a Francoforte. Lì ha dovuto fare compagnia a Klara, la figlia del ricco signor Seseman, e insieme a lei ha dovuto imparare a leggere e scrivere sotto la supervisione della severa signorina Rottnmeier. In città Heidi ha così conosciuto un’amica inseparabile e l’amore per la lettura, ma la nostalgia delle sue amate montagne e di suo nonno si sono fatte sentire molto presto. Il film ha conquistato una media di 4,4 milioni e il 19,70% di share.

L’amica geniale, Rai 2

Elena e Lila, due bambine molto diverse tra loro, giocando si sono avvicinate e hanno imparato a conoscersi. Durante un pomeriggio di gioco è nata così un’amicizia destinata a durare tutta la vita. Quando Lila, la persona più importante della sua vita, sembrava aver fatto perdere le proprie tracce, Elena Greco ha acceso il computer e iniziato a scrivere la storia della loro amicizia. La replica dell’amatissima fiction Rai ha appassionato una media di 1.274.000 spettatori pari al 5.4% di share.

Chi l’ha visto?, Rai 3

Federica Sciarelli è tornata su Rai 3 con una nuova puntata di Chi l’ha visto?. La giornalista e conduttrice si è occupata di numerosi casi di scomparsa, ma anche di diversi fatti di cronaca. Spazio, quindi, al caso riguardante Samira, ma anche a quello di Isabella Noventa. La madre della donna è morta senza che coloro i quali sono in carcere per la sparizione della figlia le avessero detto dove è stato nascosto il corpo. La trasmissione ha informato una media di 1.749.000 spettatori pari ad uno share dell’8%.

L’uomo della neve, Rete 4

Harry Hole, un detective con la dipendenza dell’alcol ha indagato su un assassino che firmava i suoi omicidi decapitando le vittime. Il film ha tenuto con il fiato sospeso una media di 910.000 spettatori con il 4.1% di share.

Grande Fratello Vip 2020, Canale 5

Prima puntata per il Grande Fratello Vip 2020. Ad entrare nella casa sono stati i primi personaggi famosi. Tante le sorprese e i colpi di scena. Michele Cucuzza ha fatto uno scherzo a Rita Rusic subendone un’altro. Cucuzza ha poi dovuto baciare, con in mezzo un vetro, anche Antonella Elia. In serata è stato aperto un televoto anche in merito all’ingresso in casa di Serena per poter parlare con Pago e sistemare le loro questioni sentimentali dopo quanto accaduto a Temptation Island Vip. Il reality ha debuttato con una media di 3,4 milioni di telespettatori con il 20% di share.

Dalle ore 1-13 alle ore 1.25, Grande Fratello Vip Night, ha totalizzato 1.357.000 spettatori pari al 27.2% di share.

Safe, Italia 1

Dopo che un agente ha salvato una ragazzina cinese di dodici anni che era stata rapita, i due si sono ritrovati nel mezzo di un intrigo tra la Triade, la mafia russa e la polizia. La pellicola ha raggiunto una media di 1.878.000 spettatori pari al 7.6% di share.

Speciale Atlantide – A un passo dalla guerra, La7

Andrea Purgatori, con le immagini esclusive dell’assalto all’ambasciata americana che ha anticipato l’eliminazione di Soleimani, ha condotto lo speciale di Atlantide intitolato: A un passo dalla guerra. In studio la giornalista Francesca Mannocchi, che ha realizzato questo drammatico filmato e Lucio Caracciolo, direttore di Limes.

Tanti i collegamenti con gli inviati del Corriere a Bagdad e Teheran, oltre ad un documento eccezionale che ha raccontato chi sia e quanto peso abbia il premier turco Racep Tayyep Erdogan, nell’incandescente scenario del MO. La trasmissione ha interessato una media di 666.000 spettatori con uno share del 3.6%.