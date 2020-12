Heidi contro Concerto di Natale in Vaticano 2020: chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 24 dicembre 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata della vigilia di Natale in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Analizziamo insieme le preferenze del pubblico. Tanti erano i film in onda e i programmi tv. Oltre a quelli sulle due ammiraglie avversarie, infatti, si sono sfidati anche: “Un poltrona per due” e “Alla ricerca di Dori“.

Ascolti Tv, Dati Auditel di ieri, 24 dicembre 2020. Sfida tra Heidi e Concerto di Natale in Vaticano

in aggiornamento dalle ore 10.00

Rai 1, Heidi è la proposta della sera della Vigilia di Natale della prima rete di Viale Mazzini. Il film diretto da Alain Gsponer con protagonista Bruno Ganz ha appassionato una media di 0.000.000 spettatori pari al 0,00% di share.

Su Rai 2, Alla ricerca di Dori, il film d’animazione del 2016 diretto da Andrew Stanton e co-diretto da Angus MacLane, ha incollato alla tv una media di 0.000.000 spettatori. Share del 0,00%.

Su Rai 3, 44° Festival del Circo di Montecarlo, la grande magia del circo è tornata protagonista in prima serata la gioia di grandi e piccini. Lo show ha registrato una media di 0.000.000 spettatori con uno share del 0,00%.

Su Rete 4, Sette spose per sette fratelli: il film del 1954 diretto da Stanley Donen con protagonisti Julie Newmeyer, Jane Powell, Jeff Richards, Russ Tamblyn, Howard Keel ha divertito una media di 0.000.000 spettatori pari al 0,00% di share.

Su Canale 5, Concerto di Natale in Vaticano, il tradizionale concerto condotto da Federica Panicucci ha fatto cantare una media di 0.000.000 spettatori. Share pari al 0,00%. Tantissimi gli ospiti: da Tosca, Emma, Arisa fino a Renato Zero.

Su Italia 1, Una poltrona per due, non è Vigilia di Natale senza la commedia cult del 1983 diretta da John Landis con protagonisti Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis . Il film ha appassionato 0.000.000 spettatori pari a 0,00 punti percentuali di share.

Ascolti Tv ieri sera, Auditel La7, Tv8 e Canale Nove

Su La7, Le avventure di Tintin – Il segreto dell’unicorno: il film del 2011 diretto da Steven Spielberg con protagonisti Jamie Bell, Andy Serkis, Daniel Craig e Simon Pegg ha registrato una media di 0.000.000 spettatori pari al 0,00% di share.

Su Tv8, Un Natale coi fiocchi, il film per la tv del 2012 diretto da Giambattista Avellino con protagonisti Alessandro Gassmann, Silvio Orlando, Carla Signoris ha divertito una media di 0.000.000 spettatori. Share dell’0,00%.

Su Nove, Porgi l’altra guancia: il film del 1974 diretto da Franco Rossi con protagonisti Bud Spencer e Terence Hill ha registrato una media di 0.000.000 spettatori pari all’0,00% di share.