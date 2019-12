Sanremo Giovani 2019 vs All Together Now: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 19 dicembre 2019? Cosa ha preferito il pubblico all’interno di una serata che è sembrata essere all’insegna della musica e del contest canoro? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Analizziamo insieme i risultati raggiunti dai vari canali e non solo quelli delle due ammiraglie avversarie. Tanti, infatti, erano i film in onda.

Ascolti tv ieri sera, sfida Sanremo Giovani 2019 e All Together Now. Auditel 19 dicembre 2019

Sanremo Giovani 2019, Rai 1

I dici cantanti usciti dalla sfida all’interno del programma Italia Sì, sono saliti sul palco per agguantare un posto per esibirsi a Sanremo. Solo 5 di loro hanno ottenuto la possibilità di esibirsi sul palcoscenico del Teatro Ariston durante la 70ª edizione del Festival. A decidere è stata una super giuria formata da:Pippo Baudo, Carlo Conti, Antonella Clerici, Piero Chiambretti e Gigi D’Alessio. Il voto dei super giurati si è sommato a quelli della Giuria Demoscopica, della Commissione Musicale (presieduta da Amadeus) e al Televoto. Lo show ha tenuto con il fiato sospeso una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Principe azzurro cercasi 2, Rai 2

La principessa Mia stava proseguendo il suo “addestramento reale”, quando ha scoperto che non solo le sarebbe toccato diventare regina prima del previsto, ma anche che avrebbe dovuto in sposare un uomo che non amava … . La pellicola ha appassionato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

La ragazza del treno, Rai 3

La pellicola del 2016 di genere Thriller, diretta da Tate Taylor, con: Emily Blunt, Haley Bennett, Rebecca Ferguson, Justin Theroux, Luke Evans e Allison Janney ha tenuto incollato al teleschermo una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Dritto e Rovescio, Rete 4

Paolo Del Debbio ha intervistato il senatore del M5S Gianluigi Paragone. Successivamente è giunta in studio la testimonianza di risparmiatori della Popolare di Bari. Si sono dunque commentate le misure del Governo per salvare la banca del Mezzogiorno. Nel corso della serata si è aperto anche un dibattito con lo chef Gianfranco Vissani e la nutrizionista Samantha Biale, nel quale si è parlato delle tradizioni italiane che sono sempre più a rischio: tra chi rivisita l’allestimento “classico” del presepe, come a Pordenone, in cui sono assenti Maria e Giuseppe, e chi, nel mondo politico, ne fa un uso strumentale. Infine, si è approfondito anche il tema del cibo sulle tavole degli italiani durante le feste. Il programma ha informato una media di 0.000.000 spettatori con il 00.00% di share.

All Together Now, Canale 5

Terza puntata di All Together Now con Michelle Hunziker e J-Ax. Ospiti della serata: Anna Tatangelo, Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Tanti i talenti che si sono esibiti sul palco. Lo show ha fatto cantare e ballare una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Insurgent, Italia 1

Insurgent ha inseguito Tris e la sua ricerca di alleati e risposte tra le rovine di una futuristica Chicago. Tris e Quattro si trovavano in fuga, inseguiti da Jeanine, la leader degli Eruditi, una fazione elitaria assetata di potere. In corsa contro il tempo, hanno dovuto scoprire il motivo per cui la famiglia di Tris avesse sacrificato la propria vita e perché i vertici degli Eruditi stavano facendo di tutto per fermarli. La pellicola ha appassionato una media di 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%

Piazzapulita, La7

Il programma di Corrado Formigli ha interessato una media di 0.000.000 spettatori con uno share del 00.00%. In serata si è parlato del movimento delle sardine, del salvataggio della banca di Bari e dei tumori che colpiscono i bambini di Taranto. Ospiti: Roberto Gualtieri, Mattia Santori, Carlo Cottarelli e Luciano Fontana.