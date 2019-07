Ascolti tv ieri, Ricatto d’amore vs Lontano da te | Auditel 30 giugno 2019

Ricatto d’amore vs l’ultima puntata della serie tv con Alessandro Tiberi e Megan Montaner, ovvero Lontano da te. Chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 30 giugno 2019? Quanti spettatori hanno seguito le vicende amorose dei vari protagonisti delle due proposte delle ammiraglie avversarie? Quanti, invece, hanno deciso di scegliere programmi differenti e si sono sintonizzati sui maggiori canali del digitale terrestre? Scopriamo insieme come si è suddiviso il pubblico televisivo durante la prima serata di una calda, caldissima domenica di fine giugno.

Ascolti tv ieri sera: sfida fra Ricatto d’amore e Lontano da te – Auditel 30 giugno 2019

Crollo per l’ultima puntata della fiction “Lontano da te” su Canale 5. La Serie Tv arriva a totalizzare l’8.4 di share. Bene Il film su Rai 1, 15.4 di share.

Ricatto d’amore, Rai 1

A New York le aspirazioni di un ragazzo che sognava un futuro nell’editoria, magari anche da scrittore, si sono infrante contro le infinite vessazioni del suo capo, la classica donna tutto lavoro e niente divertimento. Il giorno in cui però il capo ha rischiato di essere deportato nel natio Canada per problemi di visto si è presentata per l’aspirante scrittore l’occasione per un matrimonio di interesse. Unico problema? Quello che doveva essere un puro contratto d’affari si è trasformato in qualcosa di più. La pellicola con Sandra Bullock e Ryan Reynolds ha emozionato una media di 2.504.000 spettatori pari al 15.4% di share.

Spagna – Germania, Rai 2

La sfida, valida per la Finale degli Europei Under 21, fra Spagna e Germania ha tenuto con il fiato sospeso una media di 2.145.000 tifosi e appassionati di calcio. Share pari a 12.7 punti percentuali. La vittoria della Spagna ha infiammato gli amanti dello sport.

Storie Maledette, Rai 3

Franca Leosini è tornata nella prima serata di Rai 3 per una intervista esclusiva ad Antonio Ciontoli. La puntata è stata incentrata sulle vicende giudiziarie e umane che hanno segnato nel profondo la pubblica opinione e hanno coinvolto le coscienze nella passione del giudizio. Marco Vannini è morto a Ladispoli in una notte di maggio del 2015.

A spegnergli il futuro, un colpo di pistola partito dall’arma di Antonio Ciontoli, sottufficiale di Marina distaccato ai Servizi Segreti, nonché il padre di Martina, la bionda fidanzata di Marco Vannini. Condannato a 14 anni di reclusione dalla Corte d’Assise di Roma, pena ridotta in Appello a 5 anni per omicidio colposo, Ciontoli attende che si pronunci la Suprema Corte. La trasmissione ha interessato 1.158.000 spettatori pari ad uno share del 6.9%.

Madre mia, Rete 4

La replica del documentario che ha visto Al Bano Carrisi e tutta la sua famiglia protagonista della prima serata di Rete 4, secondo gli ascolti tv di ieri, ha appassionato una media di 509.000 spettatori con il 3% di share.

Lontano da te, Canale 5

La quarta ed ultima puntata della serie ha entusiasmato una media di 1.337.000 spettatori pari all’8.4% di share. Massimo e Candela, dopo varie peripezie e mille vicissitudini, si sono finalmente incontrati e hanno deciso di non lasciarsi più.

Ti presento i mie, Italia 1

Il film cult diretto da Jay Roach, con: Ben Stiller, Robert De Niro, Teri Polo, Blythe Danner, Owen Wilson e Nicole DeHuff ha fatto ridere una media di 869.000 spettatori con il 5.4% di share.

Atlantide, La7

Il documentario condotto da Andrea Purgatori ed incentrato su Gheddafi ha portato a casa, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 580.000 spettatori. Share pari a 3.6 punti percentuali.

Italia’s Got Talent – Best Of 2 | Tv8

Il meglio del meglio dell’edizione di Italia’s Got Talent su Tv8 ha intrattenuto una media di 474.000 spettatori (2.9% di audience).