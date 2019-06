Purché finisca bene o La Sai L’Ultima?: chi ha vinto la nuova sfida secondo gli ascolti tv di ieri, 28 giugno 2019? In quanti si sono ritrovati, nonostante il caldo e la bella stagione, davanti al teleschermo in un caldissimo venerdì di fine giugno? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Scopriamo insieme quale è stato il programma più seguito!

Ascolti tv ieri sera: sfida tra Purché finisca bene vs La Sai l’ultima? – Auditel 28 giugno 2019

Vince nuovamente la sai l’ultima anche se in calo rispetto alla scorsa settimana, calo fisiologico direi. Lo show di Canale 5 raggiunge il 16.8 di share. Il film in replica su Rai 1 arriva al 12.8% di share.

Purché finisca bene | Rai 1

Il topos comico della “strana coppia” è stato declinato in un intreccio che mette a nudo le difficoltà dei rapporti di coppia, nella moderna e “liquida società”, mentre si è rivalutata la solidarietà che poteva trasformare il proprio “peggior nemico” nel “migliore alleato” possibile. Il film ha appassionato una media di 2.122.000 spettatori pari al 12.8% di share.

Mondiale Femminile: Francia–USA | RAI 2

Il match fra Francia e Usa ha tenuto con il fiato sospeso, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 1.685.000 spettatori pari al 9.7% di share.

La Grande Storia | RAI 3

La trasmissione di Rai 3 ha informato, occupandosi dell’orrore del Nazismo, una media di 715.000 spettatori pari ad uno share del 4.2%.

Quarto Grado | Rete 4

Il programma a cura di Siria Magri si è incentrato sul caso di Roberta Ragusa, la donna di Gello scomparsa il 14 gennaio 2012. In attesa della decisione della Cassazione nei confronti di Antonio Logli, prevista per il prossimo 10 luglio, sono stati proposti documenti esclusivi e nuove testimonianze. La trasmissione ha così interessato una media di 1.136.000 spettatori con l’8.6% di share.

La sai l’ultima? | Canale 5

Ezio Greggio ha condotto la seconda puntata dello show più divertente di Canale 5. Tre compagini capitanate da fuoriclasse della comicità italiana: Maurizio Battista, Biagio Izzo e Scintilla (Gianluca Fubelli) si sono sfidate a colpi di barzellette per eleggere il miglior barzellettiere d’Italia.

I concorrenti si sono affrontati singolarmente in diverse manche, al termine delle quali il pubblico in studio ha votato il proprio preferito. Il risultato raggiunto da ciascuno è poi stato dal “notaio” Nino Formicola, affiancato dal volto femminile del programma Romina Pierdomenico. New entry nel meccanismo di gioco, la presenza di tre “jolly”: Valentina Persia, Alessandro Paci e Geppo Show (Simone Metalli). La trasmissione ha fatto ridere una media di 2.514.000 spettatori pari al 16.8% di share.

Operazione U.N.C.L.E | Italia 1

Agli inizi degli anni Sessanta del Novecento, in piena guerra fredda, l’agente della Cia Napoleon Solo e l’agente del KGB Ilya Kuryakin sono stati costretti a mettere da parte il tradizionale antagonismo per impegnarsi in una missione comune. Il loro obiettivo era quello di mettere fuori dai giochi un’organizzazione criminale internazionale che minacciava di scuotere il già precario equilibrio globale con la proliferazione di armi e tecnologia nucleari. Il film ha entusiasmato una media di 691.000 spettatori. Share del 4.2%.

Amistad | La7

Il film del 1997 di genere drammatico, diretto da Steven Spielberg, con: Nigel Hawthorne, Anthony Hopkins, Djimon Hounsou, Morgan Freeman, Chiwetel Ejiofor e il bellissimo Matthew McConaughey ha portato a casa, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 318.000 spettatori con uno share del 2.1%.

La notte dei record | Tv8

Lo show condotto da Enrico Papi ha intrattenuto una media di 281.000 spettatori per il 1.8% di share.