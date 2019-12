Cosa dicono gli ascolti tv di ieri pomeriggio, 21 dicembre 2019? E’ stato sicuramente un sabato pomeriggio molto particolare. Niente Amici 19, al suo posto le soap opera, e programmazione speciale su Rai 1 per via di Telethon. Come è andato, comunque, il pomeriggio delle due ammiraglie? Quanti telespettatori hanno visto la puntata natalizia di Verissimo e quanti, invece, hanno seguito lo show sull’ammiraglia avversaria? Ecco tutti i dati Auditel oltre ad un breve riassunto di quanto accaduto in tv.

Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin, ha preso il via, come ogni sabato,alle 16:10 circa, dopo: Beautiful, Una Vita e Il Segreto.

In esclusiva, nello studio del programma di Canale 5, sono arrivati i due nuovi super opinionisti del prossimo “Gf Vip 4”: Wanda Nara e Pupo. Wanda Nara ha raccontato anche parte della sua vita privata, del rapporto con Mauro Icardi e con i figli oltre che del futuro dell’ex giocatore dell’Inter. Per la prima volta a Verissimo, sempre per parlare del reality condotto da Alfonso Signorini, è giunta anche Rita Rusic, che è fra i concorrenti della nuova edizione del GF VIP.

Spazio poi a Federica Panicucci e al compagno Marco Bacini. La coppia, come già hanno fatto altri predecessori, ha raccontato il proprio amore e svelato i progetti futuri.

Ospite anche Alessandra Amoroso, protagonista il 23 dicembre su Italia 1 dell’’Amoroso Day’ che celebrerà i suoi 10 anni di carriera.

Per finire si sono fatti intervistare da Silvia Toffanin: Paolo Ruffini e Aida Yespica. Il primo ha parlato della fine della relazione con Diana Del Bufalo, la seconda, invece, ha commosso tutti con un racconto molto doloroso. Sono mesi che la showgirl, per motivi burocratici, non riesce a riabbracciare il figlio.

Telethon: la maratona di Rai 1

Il pomeriggio di Rai 1 è stato caratterizzato dagli speciali creati ad hoc per l’ultimo giorno di Telethon. La maratona è iniziata da oltre una settimana ed è culminata in prima serata con il programma di Amadeus: I Soliti Ignoti.

In studio si sono alternati diversi ospiti famosi e diverse persone comuni per parlare della loro esperienza con le malattie e testimoniare l’importanza della ricerca.

Ascolti tv pomeriggio, 21 dicembre 2019: chi ha vinto?

Verissimo ha fatto emozionare una media di 2.330.000 spettatori con il 18.9% di share e Verissimo – Giri di Valzer ha appassionato 2.267.000 spettatori pari al 16.3% di share.

Telethon ha appassionato una media di 1.251.000 spettatori pari al 9.4% di share.