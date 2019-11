Verissimo vs Italia Sì: nuova battaglia. Cosa dicono gli ascolti tv del pomeriggio di ieri, sabato 9 novembre 2019? Chi ha vinto la sfida fra Silvia Toffanin e Marco Liorni. Il pomeriggio di Canale 5 pare invincibile, ma non è detto che quello di Rai 1 non possa dargli filo da torcere. Ecco tutti i dati Auditel, oltre che ospiti e temi trattati.

Verissimo ospiti 9 novembre 2019: Raz Degan e Il Volo

La puntata di Verissimo ha preso il via con la bellissima intervista a Raz Degan. Quest’ultimo, oltre a parlare dei suoi viaggi e della sua lunga carriera ha raccontato di avere una nuova ragazza e di sentirsi molto bene. Raz ha svelato però solo il nome della “sirena” e non ha detto nulla di più.

Spazio poi a Fabio De Luigi e Giampaolo Morelli per la promozione del film che li vede, in questi giorni, protagonisti al cinema. Successivamente Silvia Toffanin ha intervistato Francesca Manzini, ex allieva di Amici Celebrities. Il racconto della comica ha spiazzato tutti. E’ emersa una donna forte che ha a lungo sofferto nella vita.

A raccontarsi nel salotto di Verissimo sono stati, successivamente, il tennista Fabio Fognini e Mietta. Per finire lunga intervista a Il Volo. I tre tenori hanno parlato dei loro dieci anni di carriera.

Italia Sì ospiti: la nuova puntata

Marco Liorni, insieme a Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli, Manuel Bortuzzo e Raimondo Todaro, ha dato vita ad una nuova puntata del programma di Rai 1.

Tante persone sono salite sul pulpito per condividere con il pubblico in studio e i telespettatori a casa le loro emozioni, le loro storie di vita vera e vissuta, i loro dubbi e i loro problemi.

Veera Kinnunen ha raccontato la verità sulla storia che l’ha vista protagonista di un triangolo amoroso e ha replicato alle dichiarazioni di Stefano Oradei.

Carolyn Smith, da “Ballando on the Road”, ha ricordato quanto sia bello vivere e combattere per farlo.

Ascolti tv pomeriggio, 9 novembre 2019: chi ha vinto?

Chi ha vinto la nuova sfida? Ecco finalmente i dati tanto attesi.

Verissimo ha portato a casa una media di 2.744.000 spettatori pari al 21.2% di share nella prima parte e 3.109.000 spettatori pari al 20.7% di share.

Italia Sì ha ottenuto 1.468.000 spettatori pari all’11.1% di share nella prima parte e 1.954.000 pari al 12.6% di share nella seconda parte.