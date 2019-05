Ieri pomeriggio, mercoledì 29 maggio 2019, è andata in diretta su Canale 5 la trasmissione “Uomini e Donne” con la scelta di Angela Nasti. Come solo andati gli ascolti tv per la tramissione di Maria De Filippi? Scopriamolo insieme con il dettaglio dei dati auditel di ieri sera.

Ascolti Tv Uomini e Donne, la Scelta di Angela Nasti del 29 Maggio 2019

Alla fine Angela Nasti ha scelto. Durante la puntata in diretta del trono classico di Uomini e Donne, la sorella dell’influencer Chiara Nasti, ha detto si ad Alessio Campoli. La novità di questa scelta è stata proprio quella di mandare la trasmissione in diretta tv per evitare gli spoiler.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri la trasmissione Uomini e Donne ha totalizzato un ascolti di 2.941.000 di spettatori pari al 21.85% di share nella prima parte e 2.440.000 telespettatori pari al 20.94% di share nella seconda parte.