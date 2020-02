Amici, poi Verissimo contro Italia Sì. Un nuovo pomeriggio televisivo si è svolto sotto i nostri occhi attenti. Cosa dicono gli ascolti tv di ieri pomeriggio, sabato 1 febbraio 2020? Ecco tutti i dati Auditel oltre a cosa è accaduto nelle tre trasmissioni. Cerchiamo di capire insieme, come ormai facciamo ogni domenica mattina, cosa possa o meno aver influenzato i telespettatori spingendoli a rimanere incollati alla tv.

Amici 19: tre maglia verde sorprendenti

L’esibizione di Gazelle e i balletti dei professori di Amici con Alessandra Celentano pronta a far ridere tutti e Rudy Zerbi a far la figura di quello più timido. La puntata di Amici 19 è iniziata all’insegna dell’allegria con Maria De Filippi che cercava di condurre con grande velocità per evitare di starnutire.

Come ha preso il via la sfida di ballo? La conduttrice ha ammesso di aver scoperto che i cantanti avevano bisogno di fiato e che le coach li facevano ballare. Per questo motivo la De Filippi ha chiesto alla coach quale dei cantanti fosse più negato nella danza. Dai banchi sono scesi: Martina, Nyv, Jacopo e Francesco. La sfida è stata poi lanciata ai docenti che l’hanno accolta con grande ironia. Tutti hanno ballato, perfino Maria De Filippi con Timor, Alessandra Celentano e Veronica Peparini. A loro si sono uniti i docenti di canto e i ragazzi della squadra. Tutti tranne Rudy Zerbi che si è nascosto sotto la scrivania e poi ha dovuto ballare da solo.

Tre ragazzi hanno ottenuto l’ambitissima maglia verde. Chi? Due ballerini e una cantante ovvero: Valetin, Giulia e l’ultimo arrivato, Nicolai.

L’avvincente sfida a squadre ha visto perdere, nuovamente, il team di Gaia. Tutti gli allievi non schierati hanno dovuto affrontare l’esame di sbarramento tranne Javier che non poteva esibirsi per altri problemi.

Tutti hanno superato brillantemente le prove. Il cantante Stefano, però, è rimasto nella scuola solo grazie ai 3 sì dei professori di danza.

Verissimo ospiti: da Diana Del Bufalo a Cristina Parodi

A partire dalle 16.00 circa nel salotto di Verissimo si sono seduti numerosi Vip. Chi ha intervistato questa settimana Silvia Toffanin? A fare il suo ingresso in studio è stata Elena Sofia Ricci, una delle attrici più amate del cinema e della tv italiana.

Spazio poi a J-Ax che ha parlato dei suoi ventisei anni di carriera e dei 55 dischi di platino ottenuti. Il rapper ha raccontato il suo successo e la voglia di continuare così.

Prima del suo debutto domenica su Italia 1 con il nuovo programma “Enjoy – Ridere fa bene”, Diana Del Bufalo ha risposto, per la prima volta, alle dichiarazioni fatte proprio a Verissimo da Paolo Ruffini sulla fine della loro storia d’amore. L’attrice e cantante ha divertito il pubblico, ma ha anche raccontato la sua verità e le sue sofferenze senza nascondersi.

Spazio poi a Cristina Parodi. Il programma di Canale 5 è nato proprio grazie alla conduttrice che, così, è tornata a casa.

Vinicio Marchioni e Massimiliano Gallo, protagonisti del film “Villetta con ospiti” hanno presentato la pellicola al grande pubblico mentre Beatrice Valli e Marco Fantini hanno parlato della loro storia d’amore e della loro famiglia che si allarga.

Italia Sì: il podio a Sanremo

Marco Liorni, insieme a: Manuel Bortuzzo, Mauro Coruzzi, Rita Dalla Chiesa ed Elena Santarelli ha affrontato diversi temi.

A pochissimi giorni dall’inizio di Sanremo 70, il podio di ItaliaSì, in onda dalle 16.40 su Rai1, si è spostato sul red carpet e dietro le quinte del Festival. Marino Bartoletti ha interrogato il giovane esperto del Festival Gabriele.

Successivamente si è parlato di Coronavirus: fra notizie ufficiali e fake news. Sul podio sono saliti esperti in comunicazione di notizie false e parenti intrappolati a Wuhan.

Da New York Federico Rampini ha raccontato la sua Cina e Giovanna Botteri da Pechino ha aggiornato e commentato su cosa stia succedendo.

Ascolti tv pomeriggio, 1 febbraio 2020: chi ha vinto?

Amici 19 ha intrattenuto una media di 3.260.000 spettatori pari al 20.17% di share.

Verissimo ha portato a casa una media di 2.776.000 spettatori con il 19.48% di share. La seconda parte ha ottenuto 2.578.000 spettatori pari al 17.19%.

Italia Sì ha informato una media di 1.817.000 spettatori pari al 12.72% di share e 2.279.000 al 14.48% di share nella seconda parte.