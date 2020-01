Siamo ancora qui, ennesima sfida. Amici, poi Verissimo contro Italia Sì. Per Rai 1 e Canale 5 è stato un nuovo e lungo pomeriggio ricco di programmi tv che il pubblico ormai ama e conosce da tempo. Cosa dicono gli ascolti tv di ieri pomeriggio, sabato 25 gennaio 2020? Ecco tutti i dati Auditel oltre a cosa è accaduto nelle tre trasmissioni. Cerchiamo di capire insieme cosa possa o meno aver influenzato i telespettatori spingendoli a rimanere incollati alla tv.

Amici 19: una maglia verde per due eliminazioni

Cosa è accaduto nella puntata di Amici 19? La puntata si è aperta con una discussione sul comportamento di alcuni allievi che hanno parlato dietro alle spalle a Giulia. Venuta a conoscenza del giudizio dei compagni la bravissima cantante c’è rimasta davvero male.

Successivamente è stata data l’opportunità a Nyv di approdare davanti alla commissione esterna per ottenere l’accesso al Serale. Convincendo ben tre giudici su tre la cantante ha ottenuto, per prima, la desideratissima maglia verde.

Dopo la sfida a squadre, vinta dal team di Giulia, i tre ragazzi non schierati della squadra di Gaia hanno dovuto affrontare l’esame di sbarramento.

Il primo a scendere in pista è stato Skioffi. Maria De Filippi ha cercato di parlargli, ma il cantante, pur dicendo di non aver più stimoli, ha voluto affrontare comunque subito l’esame di sbarramento, anche se non era davvero pronto a livello psicologico. Quando i professori si sono ritirati per decretare il loro responso, Skioffi ha litigato con Gaia. A difendere quest’ultima è però intervenuta Maria De Filippi. Non solo la cantante, infatti, ha votato Skioffi come ultima persona schierabile. Gli altri componenti della squadra erano concordi.

L’esame non è andato bene né per Skioffi né per il ballerino Ayoub. Entrambi hanno dovuto lasciare la scuola.

Poco dopo ha fatto il suo ingresso nella scuola di Canale 5 un nuovo talento nel campo della danza classica.

Verissimo ospiti: da Giulia De Lellis a Valeria Marini

Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin, ha preso il via, come ogni sabato,alle 16:00 circa.

La puntata si è aperta con Giulia De Lellis che ha parlato di Andrea Iannone e lanciato una frecciatina ad Andrea Damante. L’influencer ha poi raccontato cosa le è accaduto a Capodanno con l’arrivo dei ladri a casa che l’hanno lasciata in mutande.

A far il loro ingresso nel salotto di Canale 5 sono stati poi Aldo, Giovanni e Giacomo per presentare il loro ultimo film. Come loro pure Paola Cortellesi è approdata nel salotto della Toffanin per parlare a tutti di Figli, la pellicola che la vede protagonista al cinema al fianco di Valerio Mastandrea.

A raccontare la loro vita sono giunte, invece: Eleonora Abbagnato ed Eleonora Pedron.

Per concludere il pomeriggio nel salotto di Verissimo ha fatto il suo ingresso la stellare Valeria Marini. Con lei si è parlato di quanto accaduto al GF Vip 4, ma anche del Prati Gate.

Italia Sì: chi è salito sul pulpito?

Marco Liorni, insieme a Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli, Manuel Bortuzzo e Raimondo Todaro, ha dato vita, dalle 16:40, ad una puntata speciale del programma di Rai 1.

In puntata sono saliti sul podio: Silvia Mezzanotte, per raccontare come si è sentita quando ha saputo che la sua canzone è stata esclusa da Sanremo; Adamo Romano: un influencer da più di un milione e mezzo di persone e Gli Strawberries, una band over 50, con un grande sogno nel cassetto.

Spazio poi al giovanissimo Giuseppe Bungaro che ha inventato lo stent cardiaco eco-sostenibile a 15 anni.

In studio Maria Giovanna Elmi che ha festeggiato le nozze rosa.

Ascolti tv pomeriggio, 25 gennaio 2020: chi ha vinto?

Amici 19 ha tenuto con il fiato sospeso una media di 3.170.000 spettatori pari al 19.4% di share.

Verissimo ha conquistato una media di 2.665.000 spettatori con il 17.61% di share. La seconda parte ha ottenuto 2.800.000 spettatori pari al 16.72%.

Italia Sì ha portato a casa una media di 1.741.000 spettatori pari al 12.21% di share e 2.160.000 al 13.6% di share nella seconda parte.