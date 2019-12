Quinto, penultimo e accesissimo pomeriggio di sfide. Rai 1 vs Canale 5. Canale 5 vs Rai 1. Come al solito il pomeriggio ha preso il via con Amici. Spazio poi a: Verissimo vs Italia Sì. Cosa dicono gli ascolti tv del pomeriggio di ieri, sabato 14 dicembre 2019? In quanti hanno visto il talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi con ospite Emma Marrone? Chi ha vinto la sfida fra Silvia Toffanin e Marco Liorni? Ecco tutti i dati Auditel, oltre che ospiti e temi trattati dalle varie trasmissioni.

Amici 19: eliminazioni, sfide ed Emma Marrone

Cosa è accaduto nella puntata di Amici 19? La sfida per l’eliminazione ha visto Inico dover lasciar la scuola di Maria De Filippi. Dopo l’eliminazione di Alioscia in settimana, la classe è passata da 18 a 16 come richiesto.

Nemmeno il tempo di un saluto che si è subito accesa la sfida fra i ragazzi rimasti in classe. In primis ha preso il via un nuovo torneo dove i sei migliori sono stati sfidati dagli altri ragazzi per agguantare il posto sullo sgabello e l’immunità dalla sfida immediata.

Jacopo, sfidato da un compagno, è riuscito a tenersi stretto i privilegi, Gaia, invece, ha dovuto cedere il posto a Giorgia. La cantante, più che per la sconfitta, si è arrabbiata per le parole di Rudy Zerbi.

Subito dopo ha avuto inizio una emozionante sfida a squadre che ha visto il team di Nyv vincere contro quello di Gaia. Nel frattempo, Emma, presente vicino a Maria De Filippi, oltre ad essersi esibita sulle note del suo nuovo singolo, ha elargito consigli ai ragazzi e sollevato questioni contro lo stesso Zerbi per difendere Nyv.

Verissimo ospiti 30 novembre 2019: Pago, Mentana e Fiorello

Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin, ha preso il via, come ogni sabato,alle 16:00 circa.

A dar il via alla puntata sono stati: Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa. La coppia, più innamorata che mai, ha raccontato il proprio privato mostrando il forte sentimento che li unisce.

In esclusiva il cantante Pago ha annunciato a Verissimo di essere uno dei prossimi concorrenti di “Gf Vip 4”. Il cantante ha ammesso di essere ancora innamorato di Serena e di voler andare nella casa per voltare pagina e far sì che le sue ferite possano rimarginarsi. Pago ha poi parlato anche del padre e di come lo nascose a Milano per qualche tempo.

Nel crossover di Verissimo con Viva Ray Play è andato in onda l’incontro speciale tra Silvia Toffanin e Fiorello. La conduttrice è uscita dallo studio solo per Celentano e Fiorello. Di solito sono stati sempre gli ospiti a recarsi da lei.

Inoltre, per la prima volta, si racconta in maniera inedita il direttore del Tg La 7 Enrico Mentana. Il giornalista ha parlato della sua vita privata e professionale dedicando un pensiero commosso alla madre e a Lamberto Sposini.

Intesa è stata l’intervista a Nicoletta Mantovani, moglie del grande e indimenticabile Luciano Pavarotti.

Italia Sì: il ritorno del pulpito

Marco Liorni, insieme a Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli, Manuel Bortuzzo e Raimondo Todaro, ha dato vita, dalle 16:40, ad una puntata speciale del programma di Rai 1.

Mario Lavezzi, oltre alle sue canzoni, ha fatto sorridere il pubblico con i suoi aneddoti. i

I giovanissimi Gianluca ed Emanuele sono invece saliti sul podio per presentare delle invenzioni geniali e utili a tutti.

Sul podio è salita poi una Principessa per chiedere indipendenza per il suo Regno. Fra le altre storie, invece, c’è stata quella del Sindaco contro il gigante delle vendite on line.

Ascolti tv pomeriggio, 14 dicembre 2019: chi ha vinto?

Amici 19 ha emozionato una media di 2.800.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Verissimo ha intrattenuto una media di 2.468.000 spettatori con il 20.1% di share e Verissimo – Giri di Valzer ha raggiunto 2.300.000 spettatori pari al 16.5% di share.

Italia Sì ha appassionato una media di 1.509.000 spettatori pari al 12.0% di share e 1.928.000 al 13.4% di share.