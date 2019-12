Ognuno può attendere vs Il libro della Giungla vs Le Iene: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 17 dicembre 2019? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Analizziamo insieme le preferenze dei telespettatori oltre a concentrarci sulla sfida fra le due ammiraglie avversarie. Oltre a Rai 1 vs Canale 5 erano tante le sfide in onda. Quali? Quella fra Rai 3 e Rete 4 ad esempio ovvero fra Cartabianca e Fuori dal coro dove fra i due litiganti poteva insinuarsi diMartedì su La7.

Ascolti tv ieri sera, sfida fra Ognuno può attendere e Il libro della Giungla. Auditel 17 dicembre 2019

Ognuno è perfetto, RAI 1

Di nascosto dal padre, Rick è scappato per andare da Tina che si trovava in un centro di espulsione. I due si sono giurati amore eterno e si sono scambiati anelli di fortuna. La ragazza infine è stata rimpatriata. Rick, in crisi e ha così iniziato a rifiutarsi di alzarsi dal letto. Ivan non sapendo cosa fare per aiutare il figlio le ha provate davvero tutte. Nel frattempo è sopraggiunta una idea folle: partire per trovare Tina, celebrare un matrimonio con Rick e farla tornare con la legge sul ricongiungimento familiare. La serie tv ha conquistato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Proprio lui?, RAI 2

La storia esilarante su un padre del Midwest che per Natale porta la famiglia a visitare una delle figlie che frequenta Stanford ha emozionato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share. L’uomo è finito per entrare in competizione con il fidanzato di sua figlia, un giovane miliardario di Internet molto bello, ricchissimo ma socialmente inaccettabile. Una serie di equivoci ha generato scene surreali, ma alla fine l’amore ha vinto su tutto.

#Cartabianca, RAI 3

Bianca Berlinguer si è occupata di politica, economia e attualità. La trasmissione ha interessato una media di 0.000.000 spettatori pari ad uno share del 00.00%. Ospiti in studio: Nicola Zingaretti, segretario del Pd; Alfonso Bonafede, M5s, ministro della Giustizia; Gianluigi Paragone, senatore M5s; Marco Furfaro, Pd; Massimo Giannini, direttore di Radio Capital; Bruno Vespa, conduttore di Porta a porta; Lina Palmerini, il Sole 24 Ore e Mattia Angeleri, esponente del Movimento delle sardine di Torino.

Fuori dal coro, RETE 4

Mario Giordano si è occupato di politica, attualità, economia e società con dibattiti ed inchieste. La trasmissione ha informato una media di 0.000.000 spettatori con il 00.00% di share. In serata è andata in onda l’intervista a Matteo Salvini sui temi di politica e stretta attualità: l’accentuarsi del fenomeno delle sardine, la manovra finanziaria, il crac della Popolare di Bari e le continue tensioni nella maggioranza. Al centro della puntata anche la legittima difesa, con la testimonianza in studio di Guido Gianni, il gioielliere di Nicolosi (Catania) condannato a 13 anni, dopo aver ucciso due rapinatori, entrati nel suo negozio per derubarlo.

Il libro della Giungla, CANALE 5

La storia, nata originariamente dalla fantasia dello scrittore inglese Rudyard Kipling, ha narrato le vicende di Mowgli, un giovane cucciolo di uomo cresciuto da una famiglia di lupi e costretto a lasciare la giungla quando la temibile tigre Shere Khan, segnata dalle cicatrici dell’uomo, ha giurato di eliminarlo per evitare che diventi una minaccia. Il film ha appassionato una media di 0.000.000 spettatori. Share pari a 00.00 punti percentuali.

Le Iene show, ITALIA 1

La nuova puntata de Le Iene ha raccolto una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share. Tante le inchieste in onda. Tante le inchieste in onda.Sono andate in onda, infatti, anche altre due testimonianze esclusive sul caso Chico Forti. Divertentissimo è stato, invece, lo scherzo a Bebe Vio.

diMartedì, LA7

La trasmissione condotta da Giovanni Floris ha portato a casa, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 0.000.000 spettatori con uno share del 00.00%.