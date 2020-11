Nome di donna contro All Together Now. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 25 novembre 2020? Analizziamo insieme le preferenze del pubblico. Diverse le sfide oltre a quella delle due ammiraglie Rai1 vs Canale 5, tra cui segnaliamo anche la prima puntata de L’Alligatore su Rai2, Chi l’ha visto su Rai 3 e Stasera Italia Speciale su Rete.. Ecco dunque tutti i dati Auditel relativi ai maggiori canali del digitale terrestre.

Ascolti Tv, Dati Auditel di ieri, 25 novembre 2020. Sfida tra Nome di donna e All Together Now

All Together Now di Michelle Hunziker batte “Nome di donna”: 3.150.000 spettatori (share 14,9%) contro il 2.778.000 spettatori (share 11,8%) del film tv con Cristiana Capotondi.

Auditel Nome di donna

Rai 1: Nome di donna è il film trasmesso da Rai1 in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Nel ruolo della protagonista la bravissima Cristiana Capotondi che ha coinvolto una media di 2.778.000 spettatori. Share pari al 11,8%.

Ascolti L’Alligatore

Su Rai 2: L’Alligatore, la prima puntata della fiction noir ispirata ai romanzi di Massimo Carlotto con protagonisti Matteo Martari e Valeria Solarino ha tenuto col fiato sospeso di 1.038.000 spettatori con uno share del 4,4%.

Ascolti Chi l’ha visto

Rai 3: il nuovo appuntamento con Chi l’ha visto, il programma di Federica Sciarelli, ha registrato una media di 1.962.000 spettatori con un audience dell’8,6%. Tra le storie al centro della puntata quella di Livorno.

Auditel Stasera Italia Speciale

Rete 4: Stasera Italia Speciale, il programma di attualità e approfondimento condotto da Barbara Palombelli ha informato una media di 805.000 spettatori con uno share del 8,5%. Puntata interamente dedicata alla morte di Diego Armando Maradona.

Ascolti All Together Now – La musica è cambiata

Canale 5: All Together Now – La musica è cambiata di Michelle Hunziker ha divertito e fatto cantare una media di 3.150.000 spettatori. Share pari a 14,9% punti percentuali. Tra i momenti più emozionati: il 100 del muro per Eki e la performance di Dalila Calavera che ha entusiasmato ancora una volta tutti.

Auditel Hercules – La leggenda ha inizio

Su Italia 1: Hercules – La leggenda ha inizio, il film del 2014 diretto e prodotto da Renny Harlin con protagonista Kellan Lutz ha incollato alla tv una media di 1.599.000 spettatori con un audience del 6,2%.

Ascolti Maradona by Kusturica

La7: Maradona by Kusturica, il film documentario del 2008 diretto da Emir Kusturic e dedicato alla leggenda di Diego Armando ha registrato una media di 625.000 spettatori (share 2,6%).

Auditel X Factor

Tv8: X Factor, procede la gara musicale del talent show con il quinto live e una doppia eliminazione che ha coinvolto una media di 458.000 spettatori con audience del 2,3%.

Auditel Riaccendiamo i fuochi

Nove: Riaccendiamo i fuochi, la quinta puntata della prima stagione condotta dal ristoratore romano Francesco Panella ha registrato una media 264.000 spettatori. Share pari a 1 punti percentuali.