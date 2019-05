Ultima sfida a tre: Montalbano vs Made in Sud vs Il Grande Fratello 16. Chi ha vinto secondo gli ascolti televisivi di ieri sera, 13 maggio 2019? Chi ha avuto la meglio? Le repliche della fiction di Rai 1 con Luca Zingaretti continuano a mietere successi, ma, come settimana scorsa, più agguerrita che mai, Barbara d’Urso ha affrontato diversi temi molto caldi e posto i ragazzi del GF 16 davanti a tutte le loro contraddizioni. Tanti Vip sono entrati nella casa più spiata d’Italia. Tanti temi sono stati affrontati e molti gossip svelati. Come è terminato lo show di Rai 2? Dopo tutti i successi raggiunti il pubblico ha nuovamente premiato il programma comico? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. In onda vi erano, sui maggiori canali del digitale terrestre, tanti altri programmi come ad esempio: Report e Quarta Repubblica.

Ascolti tv ieri, 13 maggio 2019

Le percentuali di share

Rai 1 Montalbano 23.5%

23.5% Rai 2 MadeinSud 8.2%

8.2% Rai 3 report 6.4%

6.4% Rete 4 QuartaRepubblica 4.1%

4.1% Canale 5 GF16 18.2%

18.2% italia 1 Starwars 5.5%

5.5% la7 bodyofproof 1.5%

Il Commissario Montalbano | RAI 1

Su una strada fuori Vigata è stato trovato lo scooter abbandonato di una ragazza, Susanna Mistretta, che in quel periodo stava passando un momento difficile per la depressione della madre, ormai in fin di vita. Il Commissario ha trovato nel suo fidanzato Francesco un valido aiuto per diradare le ombre su quello che sembra subito uno strano rapimento. Montalbano ha scoperto che il rapimento era stato solo una messinscena architettata dalla ragazza stessa e dal di lei zio, innamoratosi da giovane della cognata e quindi desideroso di prostrare economicamente il signor Mistretta. La puntata dell’amatissima serie ha appassionato una media di 5milioni 500mila spettatori e, con il 23,5% di share.

Made in Sud | RAI 2

Stefano De Martino e Fatima Trotta hanno condotto l’ultima puntata di un’ottima edizione del programma comico di Rai 2. Lo show ha intrattenuto, secondo i dati auditel di ieri, una media di 1.767.000 spettatori pari a 8.2% di share. (Leggi La nostra intervista ai comici di made in sud).

Report | RAI 3

Sigfrido Ranucci ha condotto una nuova puntata di Report. Il giornalista si è occupato del caso Siri, con il risvolto della crisi di Governo che ha rischiato di provocare, dell’inchiesta sulla possibile relazione tra le trivellazioni in Pianura Padana e il terremoto del 2012, ma anche del count down verso il mercato libero dell’elettricità, oltre che del business degli enormi teloni che coprono le facciate degli edifici sottoposti a restauro. La trasmissione ha informato una media di 1.616.000 spettatori pari al 6.4% di share.

Quarta Repubblica | RETE 4

Il nuovo programma condotto da Nicola Porro ha affrontato diversi temi legati alla più stretta attualità politica ed economica. Tanti gli ospiti in studio. In primis sono andate in onda le interviste al vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio, alla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e all’ex ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda sui principali temi di attualità politica. Si è poi parlato delle periferie, ponendo l’attenzione alle continue proteste dei residenti contro la presenza di famiglie rom. Da Casal Bruciato a Roma, a Torino nel quartiere Falchera, fino a Giugliano in Campania (Napoli), dove è stato da poco sgomberato un campo nomade che ospitava circa 400 persone. Tanti i servizi sul Salone del Libro di Torino, dopo l’espulsione dagli stand della casa editrice Altaforte, vicina a Casapound. La trasmissione ha interessato una media di 781.000 spettatori pari al 4.2% di share.

Grande Fratello 2019 | CANALE 5

L’ingresso di Roxy, quello di Giorgio e le emozioni vissute fra Francesca De Andrè. La prof e le parole d’amore per Kikò Nalli, ex di Tina Cipollari e molte altre news fra cui anche l’arrivo di Francesca Cipriani. Questo è solo l’inizio di quando accaduto nella casa del GF 16 per la nuova diretta in prima serata. Il padre di tutti i reality ha conquistato una media di 3.142.000 spettatori pari a 18.2% punti percentuali di share.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Gaetano, Erica, Serena e Michael. #GF16 pic.twitter.com/MpbYi3qWEH — Grande Fratello (@GrandeFratello) May 13, 2019

Star Wars – Il risveglio della Forza | ITALIA 1

Sono trascorsi circa trent’anni dalla caduta dell’Impero. L’indipendente e solitaria Riley, il soldato pentito Finn e il pilota di caccia Poe, hanno dato inizio a una nuova grande avventura contro i cattivi dediti al Lato Oscuro della Forza, tra cui il minaccioso Kylo Ren. Il film cult ha entusiasmato una media di 0.000.000 spettatori. Share pari a 00.00 punti percentuali di share.

Body of Proof | La7

Megan e Tommy hanno indagato su un caso raccapricciante ovvero quello di una diciassettenne morta dopo aver avuto una crisi che potrebbe essere stata indotta da droghe o da… possessione demoniaca. Il telefilm ha raggiunto una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Creed – Nato per combattere | Tv8

Adonis Creed, figlio illegittimo di Apollo, non ha mai conosciuto suo padre, morto sul ring prima che Adonis nascesse. Educato nell’agio dalla moglie di Apollo dopo un’infanzia difficile, Adonis, con un lavoro sicuro, ha scelto comunque la boxe e la strada. La pellicola ha ottenuto una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Little Big Italy | NOVE

Francesco Panella è andato alla scoperta delle più autentiche osterie di Lima. Sfida dopo sfida la trasmissione ha tenuto con il fiato sospeso una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di audience.