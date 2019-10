Il Commissario Montalbano contro Live Non è la d’Urso: primo scontro epico. Chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri sera, 28 ottobre 2019? Ecco tutti i dati Auditel riguardanti l’andamento della prima serata. Dopo settimane e settimane di sfide con Alessia Marcuzzi e Temptation Island, Montalbano si è ritrovato faccia a faccia con Barbara d’Urso. Come ogni lunedì, però, tanti erano i programmi in onda: Stasera tutto è possibile, Report e Quarta Repubblica oltre che Grey’s Anatomy 15. Analizziamo insieme pertanto i maggiori canali del digitale terrestre per scoprire le preferenze del pubblico.

Ascolti tv ieri sera, sfida tra Montalbano e Live Non è la d’Urso. Dati Auditel 28 ottobre 2019

Anche al lunedì non sale Non è la d’urso che si ferma al 13% di audience. Vince la serata Montalbano con il 21.4 di share. Ottimo risultato per De Martino su Rai 2 al 8.4%.

Il Commissario Montalbano, RAI 1

Nel giorno del suo compleanno, il commissario si è ritrovato alle prese con un combattivo pirata della strada, Giovanni Strangio, che si è rivelato essere lo scapestrato figlio del Presidente della Provincia di Montelusa, Michele Strangio. Montalbano ha capito subito di trovarsi dinanzi a serie rogne, soprattutto quando, lo stesso Strangio, si è recato dal commissario per denunciare la scoperta del cadavere della fidanzata, Mariangela Carlesimo. La serie tv ha conquistato una media di 4,6milioni di spettatori pari al 21.4% di share.

Stasera tutto è possibile, RAI 2

Stefano De Martino ha condotto la nuova puntata del divertente show di Rai 2. Lo spettacolo ha intrattenuto una media di 1.648.000 spettatori pari al 8.4% di share. Ospiti in puntata, fra i tanti: Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Valeria Graci e Paola Perego.

Report, RAI 3

Sigfrido Ranucci ha iniziato la puntata con un reportage intitolato Principi cattivi. Quando pensiamo alla globalizzazione, immaginiamo scarpe da tennis fatte in Thailandia e smartphone prodotti in Corea, anche le medicine che assumiamo ogni giorno sono prodotte in stabilimenti lontani e spesso privi di controlli stringenti. Così si possono offrire prezzi bassi ai pazienti e fare anche un buon margine di profitto. Peccato però che a forza di tagliare i costi, in alcuni casi il farmaco possa venir fuori contaminato da impurezze. La trasmissione ha interessato una media di 2.100.000 spettatori. Share del 9%.

Quarta Repubblica, RETE 4

Nicola Porro ha intervistato, al seguito delle recenti elezioni in Umbria, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Successivamente è stata la volta del leader della Lega Matteo Salvini. Si è poi tornati a parlare del tema immigrazione, con un reportage sulla rotta balcanica e inchieste sulla mancata ricollocazione dei migranti, sbarcati in Italia e destinati ad altri Paesi europei. Grande attenzione è stata dedicata anche all’economia. Il programma ha informato una media di 1.229.000 spettatori. Share del 7%

Live Non è la d’Urso, CANALE 5

Prima puntata di Live Non è la d’Urso in onda il lunedì sera. La conduttrice, per l’occasione, ha chiamato in studio Tony Colombo e la moglie per parlare dell’inchiesta che li riguarda. Spazio poi al dibattito sulla chirurgia estrema e al gossip. In studio sono tornate, infatti, la moglie di Caniggia, Taylor Mega, Lucas Peracchi per chiarirsi con Eva Henger. C’è stata poi la Donna Gatto e Allegra Cole, Donna con taglia 15 di seno. Lo show ha appassionato una media di 1.946.000 spettatori. Share del 13%.

Die Hard – Un buon giorno per morire, Italia 1

La pellicola ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.137.000 spettatori. Share pari a 4.8 punti percentuali. Nel cast del film diretto da John Moore: Bruce Willis, Jai Courtney, Sebastian Koch, Mary Elizabeth Winstead, Yuliya Snigir e Radivoje Bukvic.

Grey’s Anatomy 15, LA7

La serie tv ha incollato alla televisione una media di 592.000 spettatori con uno share del 2.7%. Meredith ha dovuto tener a bada ben due spasimanti, ma anche l’attrazione per il bel specializzando italiano che le parla in siciliano. Durante una tempesta, poi, in ospedale è successo veramente di tutto e la Nazista ha mostrato i primi segni di cedimento.