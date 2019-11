Il Commissario Montalbano contro Live Non è la d’Urso: terza sfida. Chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri sera, 11 novembre 2019? Ecco tutti i dati Auditel riguardanti l’andamento della prima serata di ieri. Tanti erano i programmi in onda. Cosa hanno preferito i telespettatori? Su Rai 2 vi era Stasera tutto è possibile, su Rai 3 Report e su Rete 4 Quarta Repubblica mentre su La7 Grey’s Anatomy 15. Analizziamo insieme tutti i dati.

Ascolti tv ieri sera, sfida tra Montalbano e Live Non è la d’Urso. Dati Auditel 11 novembre 2019

Vince la prima serata Il Commissario Montalbano con il 21.2 di share. Cresce Live non è la D’urso che raggiunge il 14%. Bene anche l’ultima puntata di Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino che arriva al 8.2%.

Il Commissario Montalbano, RAI 1

Nel corso della notte sono stati svaligiati la casa al mare e il lussuoso appartamento di Carlo e Caterina Peritore. I ladri, dopo averli addormentati con un gas, hanno pensato bene di svaligire il villino e infine sono andati a saccheggiare la loro abitazione. Peccato però che non abbiano lasciato alcuna impronta. Montalbano ha collegato questo furto con quello commesso qualche giorno prima ai danni dell’avvocato Lojacono e della dottoressa Vaccaro. L’amatissima fiction Rai ha appassionato una media di 4.768.000 spettatori pari al 21.2% di share.

Stasera tutto è possibile, RAI 2

Stefano De Martino ha condotto l’ultima esilarante puntata del divertente show di Rai 2. Lo spettacolo ha fatto ridere una media di 1.651.000 spettatori pari all’8.2% di share. Ospiti in puntata: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Maurizio Casagrande, Antonio Giuliani, Max Giusti, Fatima Trotta, Le Donatella, Benedetta Valanzano e Jenny De Nucci.

Report, RAI 3

Sigfrido Ranucci ha aperto con l’inchiesta di Giovanna Boursier, realizzata con la collaborazione di Eva Georganopoulou e Greta Orsi sui rider, i fattorini che ci portano il cibo, e non solo, a casa. In Italia ormai circa 30 mila e continuano ad aumentare, non sono solo giovani studenti che integrano il bilancio familiare negli anni dell’università. La trasmissione ha interessato una media di 1.936.000 spettatori pari ad uno share dell’8%.

Quarta Repubblica, RETE 4

Nicola Porro con il vicesegretario della Lega Lorenzo Fontana e la viceministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Anna Ascani (Pd) si è occupato dei temi di più stretta attualità politica ed economica come le prossime elezioni regionali in Emilia-Romagna e il caso Ilva, motivo di preoccupazione e di tensioni tra gli alleati del Governo. Tra gli altri ospiti della serata: il politologo Luca Ricolfi, il direttore de “Il Giornale” Alessandro Sallusti, i giornalisti Alan Friedman e Monica Giandotti. Il programma ha così informato una media di 979.000 spettatori con il 5.3% di share.

Live Non è la d’Urso, CANALE 5

Puntata di live non è la d’urso del 11 novembre. Lo show ha raggiunto una media di 2.236.000 spettatori pari al 14.1% di share. Numerosissimi gli ospiti in studio. In primis in bellissimo Gabriel Garko che ha avuto modo di incontrare due sue fan. Spazio poi a Stefania Pezzopane e Simone Coccia che hanno dovuto scontrarsi con 5 cattivissime sfere.

La Maledizione Della Prima Luna, Italia 1

La figlia del governatore è stata rapita dal malvagio pirata Barbossa. Will Turner, amico d’infanzia della ragazza e segretamente innamorato di lei, si è unito a Jack Sparrow, un pirata vagabondo e per cui la parola strano suonava eufemistica, per portare in salvo la fanciulla. Per riuscirci i due hanno dovuto affrontare misteriose e sinistre forze del male che risalivano addirittura a una maledizione azteca. Il film ha entusiasmato una media di 1.589.000 spettatori pari a 7.4 punti percentuali di share.

Grey’s Anatomy 15, LA7

La serie tv ha appassionato una media di 670.000 spettatori con uno share del 2.9%. Meredith ha cambiato prospettiva riguardo la propria vita sentimentale grazie a Natasha, una paziente costretta a stare in terapia intensiva mentre era in coma. Le settimane sono trascorse prima che lei finalmente si svegliasse e sembrasse recuperare salute, per la gioia del suo fidanzato, Garrett. Intanto DeLuca è diventato impaziente verso l’indecisione di Meredith nello scegliere tra lui e Link. La Bailey ha detto a Ben di tornare a casa, ma Warren ha avuto paura che lei lo ferisse di nuovo.

Caccia Spietata, Tv8

La pellicola diretta da David Von Ancken, con: Liam Neeson, Pierce Brosnan, Michael Wincott, Xander Berkeley ed Ed Lauter ha ottenuto una media di 310.000 spettatori pari al 1.3% di share.

Clandestino, Nove

Nove ha raccontato la più potente organizzazione criminale per portare alla luce scioccanti rivelazioni sul più grande impero europeo di spaccio di coacaina. La trasmissione ha fatto segnare una media di 405.000 spettatori. Share del 1.6%.