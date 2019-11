Ieri sera, lunedì 11 novembre 2019, Canale 5 ha mandato in onda un’altra puntata di Live – Non è la D’Urso. Il nuovo appuntamento col programma targato VideoNews, infatti, si può rivedere in streaming on demand. A ripercorrerlo per intero e in replica online è il video Mediaset completo, pubblicato in apertura e disponibile anche su Mediaset Play.