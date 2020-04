Il Commissario Montalbano contro Il signore degli anelli: chi ha vinto la prima serata secondo gli ascolti tv di ieri, 27 aprile 2020? Chi ha avuto la meglio fra l’amatissima fiction di Rai 1 e il film su Canale 5? Oltre a controllare la sfida sulle due ammiraglie avversarie possiamo soffermarci sugli altri maggiori canali del digitale terrestre. Tanti erano i programmi in onda. Su Rai 3 e Rete 4 ad esempio si sono sfidate trasmissione di informazione e approfondimento giornalistico come Report e Quarta Repubblica. Su Rai 2 vi era la replica dello show condotto da De Martino mentre su Tv8 Alessandro Borghese. Analizziamo dunque le preferenze dei telespettatori. Ecco tutti i dati Auditel.

Ascolti tv ieri, 27 aprile 2020 – Auditel ieri sera: vince Rai 1 con Montalbano

Il Commissario Montalbano, su Rai 1: la replica della serie tv ha appassionato una media di 5.921.000 spettatori pari al 21.5% di share.

Stasera tutto è possibile, su Rai 2: la replica dello show condotto da Stefano De Martino con ospite Mara Venier ha fatto ridere una media di 1.670.000 spettatori pari al 6.7% di share.

Report, su Rai 3: Ranucci ha informato una media di 2.578.000 spettatori pari ad uno share del 9.2%.

Quarta Repubblica, su Rete 4: Nicola Porro ha interessato una media di 2.070.000 spettatori con il 9.5% di share.

Il signore degli anelli – la compagnia dell’anello, su Canale 5: il film ha conquistato una media di 1.882.000 spettatori pari al 9% di share.

Così è la vita, su Italia 1: il film ha raggiunto una media di 1.912.000 spettatori pari al 7.2% di share.

U-Boot 96 The Director’s Cut, su La7: la pellicola ha tenuto con il fiato sospeso 325.000 spettatori con uno share dell’1.6%.

Alessandro Borghese 4 Ristoranti, su Tv8: la trasmissione ha raccolto una media di 555.000 spettatori con l’1.9% di share.

Earthflight- Sorvolando il Pianeta, su Nove: a sintonizzarsi sono stati in media 268.000 spettatori con l’1% di share.

Dati Auditel di ieri pomeriggio, 27 aprile 2020

Ecco i dati Auditel del pomeriggio di ieri, 27 marzo 2020, delle due ammiraglie. C’è grande attesa per via del ritorno di Uomini e Donne.

Su Rai 1:

La vita in diretta totalizza 1.822.000 spettatori pari al 9.82% di share, nella prima parte, e 1.972.000 spettatori pari al 12.99%, nella seconda parte.

Il Paradiso delle Signore ha emozionato 2.387.000 spettatori con il 16.71%.

La Vita in Diretta: 1.555. 000 spettatori per l’11.85% di share nella prima parte e 1.951.000 spettatori per il 13.60% nella seconda.

Su Canale 5:

Beautiful: 3.301.000 spettatori con il 15.99%.

Una Vita: 2.723.000 spettatori con il 14.61% di share.

Uomini e Donne: 1.852.000 spettatori con l’11.78%.

Il Segreto: 2.219.000 spettatori pari al 16.56% di share.

Pomeriggio Cinque: 1.921.000 spettatori (14.35%), nella prima parte, 1.973.000 spettatori (12.86%), nella seconda parte.