La replica de Il Commissario Montalbano o il film cult Il Diavolo veste Prada? Cosa dicono gli ascolti tv di ieri, 18 maggio 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Tanti erano i programmi in onda sui maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme le preferenze dei telespettatori prima di analizzare l’andamento delle sfide pomeridiane fra le due ammiraglie avversarie.

Ascolti tv ieri, 18 maggio 2020 – Auditel ieri sera

Il Commissario Montalbano, su Rai 1: la replica ha incollato alla tv una media di 6.017.000 spettatori pari al 24% di share.

Sister Act 2 – Più svitata che mai, su Rai 2: il film ha conquistato una media di 1.684.000 spettatori pari al 6.5% di share.

Report, su Rai 3: Sigfrido Ranucci ha informato una media di 1.806.000 spettatori pari ad uno share del 7%.

Quarta Repubblica, su Rete 4: Nicola Porro ha interessato una media di 1.179.000 spettatori con il 5.9% di share.

Il Diavolo veste Prada, su Canale 5: il film ha appassionato una media di 2.490.000 spettatori pari al 10.9% di share.

Emigratis, su Italia 1: Pio e Amedeo hanno fatto ridere a crepapelle una media di 1.435.000 spettatori pari al 6.6% di share.

Schegge di paura, su La7: la pellicola ha tenuto con il fiato sospeso una media di 547.000 spettatori con uno share del 2.1%.

Delitti – Yara, su Tv8: la trasmissione ha ottenuto una media di 359.000 spettatori con uno share pari a 1.3 punti percentuali.

Africa Segreta – Savana, su Nove: il documentario ha portato a casa una media di 226.000 spettatori con lo 0.9% di audience.

