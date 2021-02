L’ultima puntata di Mina Settembre contro Live Non è la D’Urso: chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, domenica 14 febbraio 2021? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Tante erano le sfide in onda oltre a quella sulle due ammiraglie avversarie. Che tempo che fa su Rai 3 contro Non è l’Arena su La7, ma anche i vari film sugli altri canali e le serie tv. Analizziamo insieme i dati per scoprire le preferenze del pubblico.

Boom finale per Mina Settembre che chiude con oltre 6.5 milioni di spettatori e il 26.4% di share. Barbara d’Urso su Canale 5 si ferma a 2 milioni per il 12% di share. Ecco tutti gli ascolti nel dettaglio.

Rai 1: la fiction Rai Mina Settembre, pronta a raccontare le avventure dell’assistente sociale che lavora presso un consultorio del centro di Napoli, ha salutato il pubblico con una media di 6.546.000 spettatori pari al 26.4% di share. Nel cast: Serena Rossi e Giuseppe Zeno. Visto l’enorme successo raggiunto si pensa già ad una seconda stagione.

Rai 2: la serie tv 911 ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.181.000 spettatori pari al 4.3% di share. A seguire 9-1-1 Lone Star, la seconda puntata dello spin-off di 9-1-1, ha appassionato una media di 1.051.000 spettatori pari al 3.9% share. Nel cast: Rob Lowe e Ronen Rubinstein.

Rai 3: la nuova puntata di Che tempo che fa, il talk show di Fabio Fazio, ha interessato e intrattenuto una media di 2.712.000 spettatori pari al 10% share. La presentazione a: 1.863.000 spettatori con il 7.1% di share. Che tempo che fa il Tavolo, invece, ha fatto registrare una media di 1.446.000 spettatori. Share del 7.8%.

Rete 4: la pellicola Colette, un film del 2013 di genere romantico, diretto da Milan Cieslar, con: Jiří Mádl, Clémence Thioly, Jiří Bartoška, Eric Bouwer e Jeremi Durand, Jakub Lorencovic, ha conquistato una media di 592.000 spettatori per il 2.6% di share.

Canale 5: la nuova puntata di Live Non è la D’Urso, il talk show condotto da Barbara D’Urso, ha intrattenuto una media di 2.038.000 spettatori con il 12% di share. Tra gli ospiti della serata: Walter Zenga, Baccini, Guenda Goria, Rita Rusic e Alba Parietti.

Italia 1: la pellicola denominata Justice League, un film del 2017 di genere avventura diretto da Zack Snyder, Joss Whedon, con Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa e Ray Fisher, ha raggiunto una media di 1.576.000 spettatori pari al 6.4% di share.

La7: la nuova puntata di Non è l’Arena, il talk condotto da Massimo Giletti, ha informato una media di 1.484.000 spettatori. Share pari a 7.1 punti percentuali.

Tv8: la nuova puntata di Family Food Fight con Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich e Lidia Bastianich ha incollato davanti alla tv una media di 329.000 spettatori. Share dell’1.3%.

Nove: il programma ha portato a casa una media di 279.000 spettatori. Share pari a 1 punto percentuale.