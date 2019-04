Ascolti tv ieri: Milan – Lazio vs Dirty Dancing | Dati Auditel 24 aprile 2019

Milan vs Lazio, ovvero l’attesissimo match valido per il ritorno di Semifinale di Coppa Italia o il film cult Dirty Dancing? Chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 24 aprile 2019, la prima serata? Grande assente Barbara d’Urso. Come annunciato, infatti, a causa dei diversi impegni di lavoro e dello slittamento di un giorno del GF 16 il programma Live Non è la d’Urso non è andato in onda. Nonostante ciò i telespettatori hanno avuto l’imbarazzo della scelta grazie alla vasta offerta dei maggiori canali del digitale terrestre. Come si sono pertanto suddivisi? Ecco i dati Auditel della prima serata.

Ascolti tv ieri, 24 aprile 2019

Rai 1 vince la prima serata secondo gli ascolti tv di ieri. Lo speciale de Le Iene su Marco Vannini ha battuto, seppur per poco, in termini di share, il film cult su Canale 5 con 11.9% di share contro l’11.2% di Dirty Dancing.

Ascolti Tv – Milan vs Lazio – Rai 1

Semifinale di Coppa Italia. La Lazio ha battuto il Milan ed è approdata, di diritto, in Finale. Il match ha tenuto con il fiato sospeso una media di 5.444.000 spettatori pari a 22.6 punti percentuali di share.

Ascolti Tv – Il Molo Rosso – Rai 2

Alejandra, grazie alle ricerche di Blanca, ha scoperto che Oscar frequentava un club di hostess. Conrado ha creduto di aver trovato degli indizi su cosa potrebbe essere successo prima dell’omicidio. A sintonizzarsi su Rai 2 sono stati, in media, 1.259.000 spettatori per il 5.40% di share.

Ascolti Tv – Chi l’ha visto – Rai 3

Federica Sciarelli si è occupata di numerosi casi di scomparsa, ma anche di diversi gialli e fatti di cronaca nera. La puntata si è aperta con gli appelli per la scomparsa di una moglie e madre dalla provincia di Piacenza. Successivamente si è parlato a lungo del caso riguardante la morte di Marco Vannini. La giornalista e conduttrice ha interessato così una media di 1.932.000 spettatori pari ad uno share del 9.30%.

Ascolti Tv – Lo chiamavano Trinità – Rete 4

Trinità, un pistolero pigro e indolente, è giunto in un villaggio dove ha avuto la sorpresa di trovare suo fratello nelle insolite vesti di sceriffo. In realtà costui, un ladro di bestiame, ha accettato l’incarico per poter mettere a segno impunemente un furto ai danni di un facoltoso proprietario di cavalli. I due fratelli si sono trovati così a dover difendere la comunità mormona dalla prepotenza di Harrison e dei suoi uomini. Il film ha appassionato una media di 1.724.000 spettatori pari all’8% di share.

Ascolti Tv – Dirty Dancing – Canale 5

La famiglia del dottor Houseman si è recata in vacanza in un hotel dove il titolare ha cercato di proporre all’attenzione di Baby, la primogenita, il proprio figlio. La ragazza è stata però immediatamente da John Castle. Quest’ultimo, per una serie di fortuite circostanze, è divenuto dapprima suo partner di ballo e poi suo fidanzato. Il film ha emozionato una media di 2.586.000 spettatori pari al 11.2% di share.

Ascolti Tv – Le Iene – Italia 1

Lo speciale delle Iene si è concentrato sull’analisi del caso riguardante l’omicidio di Marco Vannini. La redazione del noto programma tv ha analizzato le bugie e le verità emerse dalle carte dei processi. La trasmissione ha così informato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 2.071.000 spettatori pari al 11.9% di share.

Ascolti Tv – Il Federale – La7

Alla vigilia della caduta del fascismo un militante è stato nominato gerarca e è partito per un viaggio in sidecar con un professore antifascista da condurre agli arresti. Il film ha conquistato una media di 809.000 spettatori pari al 3.50% di share.

Ascolti Tv – Nessuno mi può giudicare – Tv8

La vedova di un rappresentante di sanitari ha scoperto che il marito l’aveva lasciata senza il becco di un quattrino. Per non perdere l’affidamento del figlio di nove anni si è quindi rimboccata le maniche ed ha improvvisato un metodo alternativo col quale sbarcare il lunario. Il film ha intrattenuto una media di 692.000 spettatori pari a 2.90 punti percentuali di share.

Ascolti Tv – Mamma ho preso il morbillo– Nove

Un bambino solo in casa perché affetto da morbillo ha ingaggiato un’ingegnosa lotta con un quartetto di spie industriali a caccia di un microchip da dieci milioni di dollari nascosto in un’automobilina telecomandata. Il film cult ha divertito una media di 372.000 spettatori. Share dell’1.60%.