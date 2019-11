La nostra terra vs Borussia Dortmund – Inter: chi ha vinto la prima serata televisiva secondo gli ascolti tv di ieri, 5 novembre 2019? Ad interessare anche la seconda sfida quella fra Il Collegio su Rai 2 e Le Iene su Italia 1. Chi ha avuto la meglio? Analizziamo insieme i risultati ed i dati auditel ottenuti dai maggiori canali del digitale terrestre andando a testare le preferenze del pubblico.

Ascolti tv ieri sera, sfida fra La nostra terra e Borussia Dortmund – Inter. Auditel 5 novembre 2019

Vince Borussia Dortmund – Inter con 4,4 milioni e il 16,7%. Il film di Rai1 si ferma al 12% con 2,8 milioni. Solita lotta testa a testa tra Le iene (11,3%) e il collegio (10,3%). Tutti i dati aggiornati.

La nostra terra, RAI 1

Nel sud pugliese, il proprietario di un podere e di diversi ettari di terra, Nicola Sansone, è stato arrestato e le sue proprietà prima confiscate e poi assegnate a una cooperativa locale incapace di gestirle. Dal Nord ad aiutarli è giunto quindi Filippo, stratega dell’associazionismo da antimafia, uomo da scrivania, esperto di leggi e regolamenti, ma inesperto quando si tratta di sporcarsi le mani con la realtà. Il film commedia con Stefano Accorsi ha conquistato una media di 2.810.000 spettatori pari al 12.2% di share.

Il collegio 4, RAI 2

Terza puntata de Il Collegio 4. I ragazzi hanno dovuto affrontare nuove sfide all’interno della scuola. Il programma ha portato a casa, dopo i successi delle scorse settimane, una media di 2.486.000 spettatori pari al 10.6% di share.

#Cartabianca, RAI 3

Bianca Berlinguer si è occupata di: politica, economia e attualità. La trasmissione ha informato una media di 1.019.000 spettatori pari ad uno share del 4.6%. Ospiti: Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia; Antonio Misiani, Pd, vice ministro all’Economia; Luigi Marattin, capogruppo di Italia Viva alla Camera; Corrado Augias, giornalista e scrittore; Nicola Porro vice direttore de il Giornale; Massimo Giannini, direttore di Radio Capital e Maurizio Belpietro.

Una vita, RETE 4

Casilda ha salutato Servante e le compagne della soffitta prima di partire con la madre. Intanto, Higinio e Maria hanno organizzato la fuga. Questa la trama della nuova puntata della soap spagnola Una Vita che ha appassionato una media di 1.280.000 spettatori con il 5.2% di share.

Borussia Dortmund – Inter, CANALE 5

Il match ha visto in primis l’Inter in vantaggio per 0-2 poi, però, la squadra italiana ha perso la partita per 3-2. A sintonizzarsi sull’ammiraglia Mediaset sono stati, in media, 4.404.000 spettatori pari al 16.7% di share.

Le Iene show, ITALIA 1

La nuova puntata de Le Iene ha intrattenuto una media di 1.808.000 spettatori pari al 11.2% di share. Tante le inchieste in onda. Fra i servizi più attesi vi era sicuramente: l’intervista ad Emma Marrone e lo scherzo a Paola Di Benedetto.

diMartedì, LA7

La trasmissione condotta da Giovanni Floris ha ottenuto una media di 1.218.000 spettatori con uno share del 5.5%.

Altri canali: