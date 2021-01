La musica che gira intorno contro Amici come prima: chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 15 gennaio 2021? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata di ieri in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Da un lato lo show musicale di Fiorella Mannoia, dall’altro il film commedia con Massimo Boldi e Christian De Sica. Tanti erano però i programmi in onda come: Titolo V, Quarto Grado e Freedom oltre il confine. Analizziamo insieme le preferenze del pubblico.

Ascolti Tv, dati Auditel ieri, 15 gennaio 2021: La musica che gira intorno contro Amici come prima

Fiorella Mannoia debutta con circa 4 milioni di telespettatori e il 17% di share. Canale 5 si ferma al 12.1%. Ecco tutti i dati nel dettaglio … .

Auditel Miracoli dal cielo

Rai 1: la prima, delle due serate previste, di Fiorella Mannoia alla conduzione di La musica che gira intorno, ha intrattenuto una media di 3.998.000 spettatori pari al 17% di share. Tanti gli ospiti presenti sul palco come: Alessandro Siani, Giorgio Panariello, Edoardo Leo, Sabrina Impacciatore, Ambra Angiolini, Flavio Insinna, Gigi D’Alessio e Achille Lauro.

Auditel The Good Doctor 4

Su Rai 2: The Good Doctor, la serie tv campione d’ascolti, con protagonista il dottor Shaun Murphy, interpretato da Freddie Highmore, ha appassionato una media di 1.446.000 spettatori. Share pari a 5.4 punti percentuali.

Ascolti Titolo V

Rai 3: Titolo V, le nuova puntata ricca di inchieste del programma condotto da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti, ha interessato una media di 794.000 spettatori per il 3.5% di share.

Auditel Quarto Grado

Rete 4: la nuova puntata diQuarto Grado, il programma di cronaca ed attualità condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, ha interessato una media di 1.351.000 spettatori. Share del 6.9%. Tra i casi trattati in serata: Mario Bozzoli, l’imprenditore di Brescia scomparso l’8 ottobre 2015 e Massimo Bossetti per il caso riguardante la morte di Yara Gambirasio.

Ascolti tv Amici come prima

Canale 5: la pellicola del 2018 di genere commedia, diretto da Christian De Sica, con: Christian De Sica, Massimo Boldi, Regina Orioli, Lunetta Savino, Maurizio Casagrande e Francesco Bruni, intitolata Amici come prima, ha fatto ridere una media di 3.119.000 spettatori. Share del 12.8%.

Auditel Freedom oltre il confine

Italia 1: la puntata di Freedom oltre il confine, il programma di informazione e divulgazione condotto da Roberto Giacobbo ha ottenuto una media media di 1.096.000 spettatori. Share del 5.3%.

Ascolti Propaganda Live

La7: il nuovo appuntamento con Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi ‘Zoro’ e Marco Dambriosio ‘ Makkox’, con Marco Damilano, Francesca Schianchi, ha portato a casa una media di 1.125.000 spettatori pari a 5.9 punti percentuali di share.

Auditel Alessandro Borghese – 4 ristoranti

Tv8: Alessandro Borghese – 4 ristoranti, il programma di sfide fra ristoratori, condotto dallo chef Borghese, ha conquistato una media di 371.000 spettatori pari all’1.6% di share.

Audience I migliori Fratelli di Crozza

Nove: la nuova puntata de I migliori Fratelli di Crozza, con Maurizio Crozza ha raccolto una media di 526.000 spettatori. Share del 2%.