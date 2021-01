Quando andrà in onda La musica che gira intorno, il nuovo spettacolo di Fiorella Mannoia in su Rai 1? Per la grandissima ed amatissima artista sono previste ben due prime serate sull’ammiraglia Rai. Lo show emozionerà sicuramente i telespettatori facendoli cantare e danzare, ma regalando loro anche lacrime di gioia. Insomma ci aspettano emozioni forti pronte a lasciare il segno. Ecco tutte le anticipazioni sul nuovo programma.

La musica che gira intorno: le anticipazioni sullo show della Mannoia

Cosa ci dicono le anticipazioni de La musica che gira intorno, il nuovo programma di Fiorella Mannoia su Rai 1? L’artista, che come molti ricorderanno è già stata la padrona di casa di one woman show dal titolo Un, due, tre Fiorella andato in onda nel 2017, sarà la voce narrante per due prime serate sull’ammiraglia Rai.

La Mannoia racconterà cioè la musica a tutto tondo analizzando come quest’ultima sia la colonna sonora perfetta della vita di tutti noi. Ciò lo si può intuire dal titolo stesso dello show, un titolo che è stato preso in prestito, non a caso, proprio dalla famosa canzone di Ivano Fossati.

Quando? La prima serata sarà trasmessa dal Teatro 1 di Cinecittà World il prossimo 15 gennaio 2021. La seconda andrà in onda a distanza di una settimana, ovvero il 22 gennaio 2021.

Tanti ospiti per Fiorella Mannoia: da Mengoni a Ligabue

Quanti ospiti approderanno in studio insieme a Fiorella Mannoia? Si parla di grandi nomi del panorama musicale italiano e non solo. Grandi amici dell’artista prenderanno parte allo show per lasciare una piccola impronta e condividere con il pubblico una emozione.

Fra di loro vi saranno: Claudio Baglioni, Antonello Venditti e Marco Mengoni. Quest’ultimo deve promuovere il suo ultimo singolo per il quale i fan sono già impazziti visto oltretutto che arriva dopo un lungo silenzio.

Spazio anche ad attore e presentatori del calibro di: Alessandro Siani, Giorgio Panariello, Edoardo Leo, Sabrina Impacciatore, Ambra Angiolini, e Flavio Insinna.

Altri cantanti? Saliranno sul palco anche: Andrea Bocelli, Achille Lauro – che poi vedremo a Sanremo come ospite fisso per regalare cinque entusiasmanti quadri nelle cinque serate del Festival – Gigi D’Alessio, giudice di The Voice Senior, Samuele Bersani e Ligabue.