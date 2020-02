La Corrida contro Il Serale di Amici 2020, ovvero Carlo Conti vs Maria De Filippi. In occasione della conferenza stampa di Amici la conduttrice di Canale 5 ha però sottolineato di non sentire la competizione e di non voler far la guerra con un amico, un fratello. Nonostante ciò tutti si chiedono stamattina chi abbia vinto secondo gli ascolti tv ieri, 28 febbraio 2020, la prima serata televisiva? Ecco i dati Auditel nel dettaglio.

Ascolti tv ieri, 28 febbraio 2020

La Corrida, su Rai 1: la seconda puntata del divertente show condotto da Carlo Conti ha intrattenuto una media di 4.223.000 spettatori pari al 18.7% di share.

Il Cacciatore 2, su Rai 2: la fiction, spostate eccezionalmente al venerdì per questa settimana, ha raggiunto una media di 1.418.000 spettatori pari al 5.7% di share.

Presa diretta, su Rai 3: la trasmissione ha informato una media di 849.000 spettatori pari ad uno share del 3.3%.

Quarto Grado, su Rete 4: Gianluigi Nuzzi ha ottenuto una media di 1.195.000 spettatori con il 6.03% di share.

Serale Amici 2020, su Canale 5: Maria De Filippi ha debuttato con una media di 3.778.000 spettatori pari al 19.82% di share. Ieri sera nello show, tra le varie esibizioni che i ragazzi hanno fatto con cantanti molto famosi, ci sono state addirittura ben 2 eliminazioni. A farne le spese Francesco e Martina.

Red, su Italia 1: il film ha portato a casa una media di 1.570.000 spettatori e share del 6.5%.

Propaganda Live, su La7: la trasmissione ha fatto registrare 1.030.000 spettatori con uno share del 5.17%.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, su Rete 8: lo chef ha tenuto con il fiato sospeso una media di 535.000 spettatori. Share pari a 2 punti percentuali.

Fratelli di Crozza Live, su Nove: Maurizio Crozza ha divertito una media di 1.280.000 spettatori pari al 4.95% di share.