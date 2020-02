Amici 19 Serale: tutte le dichiarazioni della conferenza stampa. SuperGuida Tv seguirà per voi passo passo tutte le dichiarazioni della padrona di Casa Maria de Filippi e la sua squadra. Quest’anno il talent parte molto prima rispetto agli altri anni: il 28 febbraio 2020.

Amici 19: il Serale quest’anno parte prima: venerdì 28 febbraio 2020

La novità assoluta è che il talent per 3 sabati andrà in onda al venerdì e poi si sposterà come di consueto al sabato. Vedremo dalla parole di Maria De Filippi se questa è stata una scelta per il programma o voluta dall’azienda. Presenti in questa edizione come giudici speciali Al Bano e Romina Power. Gli alunni che hanno avuto l’accesso al serale sono 10 e già dalla Prima puntata ci sarà una doppia eliminazione.

Conferenza Stampa Live di Amici 19, il serale

***ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO***

Ore 12: inizia la conferenza. De Filippi si giustifica per il ritardo: “Non era pronto un filmato che adesso vi mostreremo”.

La De Filippi spiega il motivo del cambio di giorno per la messa in onda: “Il motivo dell’anticipo di Amici nasce da un problema di palinsesto, è stato chiesto l’anticipo della trasmissione ed è stato detto di sì. La collocazione al venerdì perché sabato c’è C’è posta per te; quando finirà C’è posta, Amici tornerà al sabato”.

La De Filippi si complimenta con il Maestro Peparini, e afferma anche che i talent di canto quest’anno non sono andati benissimo, per cui loro puntano molto sulla Danza.

La De Filippi elogia Peparini affermando: “non ha mai voluto apparire ma lui è qui che lavora sempre ed è sempre a disposizione dei ragazzi. In questo ambiente è moto raro che si diano in ogni senso, e lui lo fa”.

Maria continua e spiega: “La finale avverrà dopo sei puntate, con 4 allievi. Le ultime 4 puntate richieste da Mediaset vedranno una grande festa, con un vincitore. Parteciperanno ragazzi che hanno già partecipato ad Amici o che comunque hanno già una carriera avviata. Vi prenderà parte anche il vincitore di Amici 19, Alberto Urso. Vi faccio dei nomi: Enrico Nigiotti, Michele Bravi, il ballerino Vincenzo (secondo ad Amici 18) e Sebastian”.

Amici 19: ospiti della prima puntata del Serale di 28 febbraio 2020

Ghali, Alessandra Amoroso, Emma, Ermal Meta, Elisa, J-Ax ospiti della prima puntata.

In studio in ogni puntata ci sarà qualcuno che “parlerà di valori” agli allievi. Nella prima puntata parleranno “contro l’odio” Mattia Santori, Jasmine Cristallo e Lorenzo Dondoli del Movimento delle sardine.

La conduttrice: “li ho voluto invitare perchè loro non sono un partito politico e sono felice che abbiano accettato. Invitare Salvini? beh lui rappresenta un partito politico, perciò se ci fosse qualcuno che vota Lega e voglia parlare di Valori, perchè no?”

Luciana Littizzetto ospite comica della prima puntata. De Filippi: “Ho preso spunto da Amadeus e Fiorello; ci sarà un telefono, Luciana sarà collegata da casa, ogni volte che vuole intervenire deve telefonare; vorrei che il telefono rimanesse una costante“.

La De Filippi continua e afferma: “In questi ultimi sabato pomeriggio mi sono divertita a far ballare i professori, era una situazione ribaltata perché i ragazzi stavano a guardare i prof. Amici lo vince uno solo, ho pensato di fare un ribaltone al serale. E quindi un momento che si chiamerà Amici Prof... E Al Bano e Romina saranno protagonisti di Amici prof. Saranno gli ospiti con cui i prof. devono duettare.

I prof. dovranno anche ballare con altri ospiti; ci sarà un vincitore di Amici prof, che sarà associato ad un ragazzo, al quale sarà dato qualche benefit, tipo uscire dalla casetta o andare a cena fuori. Al Bano e Romina saranno presenze fisse”.

Amici 19: nessuna rivalità con Carlo Conti

La De Filippi mostra un video nel quale con Conti spiegano che non c’è nessuna rivalità tra loro dal momento che andranno in onda lo stesso giorno. Per cui La Corrida Vs Amici 19. Ma il loro è un rapporto fraterno per cui nessuna guerra degli ascolti. La conduttrice aggiunge: “Non c’è nessuna competizione con Carlo, mai sognato che ci fosse. Non sono contento di andare in onda nella sua stessa serata, ma capita, anche se solo per tre puntate”.

Amici 19 e il pubblico presente in studio: il coronavirus è un problema?

De Filippi: Sul pubblico in studio: “Attendiamo disposizioni, per Roma per il momento non ci sono disposizioni da parte di Mediaset. Speriamo che il panico si ridimensioni. Il problema è serio, per tutti e per tutto, compresa l’economia”.

Quindi cancellare i concerti per esempio è già un problema, se pensiamo che le case discografiche sono già in ginocchio.

De Filippi: “Non voglio che i ragazzi vivano il programma come una competizione serrata, dove vince uno e abbasso gli altri. Amici è l’unico telent dove la scelta della casa discografica è libera. Prima i ragazzi venivano ad Amici senza un progetto discografico, ora tra web e computer, invece ce l’hanno, e Amici è semplicemente un “veicolo” per far sentire i loro pezzi.

E’ sostanzialmente una occasione affinché possano vivere del loro lavoro; Ogni ragazzo è libero di scegliersi il produttore, senza che una casa discografica gli imponga i pezzi. Amici a differenza di altri talent- continua la De Filippi- è fondato ed incentrato sui ragazzi, e non sulla giuria o i professori”

Tommaso Paradiso presente ad Amici 19, ma non sara un giudice

Tommaso Paradiso, corteggiato da molti talent, non ha voluto partecipare a nessuno. Ha accettato Amici, perchè segue il programma e poi sostanzialmente “parlerà e dirà quel che pensa”.

“La scelta di non farlo giurato è condivisa anche lui; è la prima volta che partecipa ad un programma televisivo, so che è stato corteggiato da altri talent e che lui non ha accettato. Ci sarà in tutte le puntate? Valuteremo man mano”.

Maurizio Battista non ci sarà ad Amici 19

Maurizio Battista ospite comico fisso? De Filippi: “L’avevamo chiamato per la seconda puntata, ma lui ci ha fatto sapere che la produzione di Ballandi gli ha detto di non venire perché impegnato a fare altro in Rai”.

La conduttrice parla inoltre degli ascolti e afferma che Mediaset non le ha dato nessun parametro, nel senso che ha detto grazie per aver accettato la messa in onda di venerdì e basta. Ci sono domande su Fiorello e Sabrina Ferilli, e la conduttrice afferma che è pazza di entrambi e quindi se chiamasse Fiorello o Celentano ne sarebbe entusiasta, e così come con Sabrina con cui “farebbe di tutto”, anche Sanremo!!!

I ragazzi, inoltre canteranno i loro pezzi e le cover, scelte dalla produzione con i singoli allievi. “La fregatura della diretta è che non sai mai l’orario di partenza. Striscia durante la settimana si allunga, l’unica cosa che posso togliere, per chiudere prima, è Amici Prof.”.

La De Filippi afferma inoltre che l’assenza dei Direttori Artistici è un bene per i ragazzi, così non possono nascondersi dietro di loro. De Filippi spiega che non ci sono più le due casette per gli allievi e che non ci saranno i filmatini di uno contro l’altro. Nelle ultime tre puntate ci sarà Michele Bravi.

La battaglia per gli Ascolti: Maria De Filippi non è schiava della curva dell’Auditel

La De filippi afferma che non sta a guardare i punticini della curva dell’Auditel e fare la guerra per chi ne porta più a casa. Per lei l’importante è confezionare dei programmi fatti bene e la curva degli ascolti è solo uno strumento di lavoro.