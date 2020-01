Juve – Udinese contro Il Grande Fratello Vip 2020: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 15 gennaio 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata di un mercoledì molto particolare e ricco di diversi programmi tv. Da un lato la partita di calcio valida per la Coppa Italia. Dall’altro la terza puntata del padre di tutti i reality. In mezzo? Le repliche de L’Amica geniale, Chi l’ha visto? e Italia’s Got talent. Analizziamo insieme i vari dati.

Risale il gf vip intorno al 20.2% di share e vince la prima serata, la Coppa Italia su Rai 1 totalizza il 18% di share. Bene chi l’ha visto con l’8.8%.

Coppa Italia – Juventus vs Udinese, Rai 1

La sfida serale, in onda dalle 20.45, ha visto di fronte la Juventus di Sarri, fresca campione d’inverno, e l’Udinese di Gotti. Il match ha tenuto con il fiato sospeso una media di 4.731.000 spettatori pari al 18.2% di share.

L’amica geniale, Rai 2

Elena ha continuato a studiare, ma ha faticato a prendere buoni voti. Lila, anche se ormai era finita a lavorare nel calzaturificio del padre, è riuscita ad aiutarla con il latino e ha finito con il metterla in ombra quando il rione ha scoperto che fosse Lila ad aver letto tutti i libri della biblioteca del quartiere. Con la morte di don Achille Carracci, il Rione è passato nelle mani dei Solara, la famiglia che gestiva il bar-pasticceria. Il corpo di Elena, nel frattempo, ha iniziato a cambiare: le è cresciuto il seno, sono fioriti i primi peli e il viso si è riempito di brufoli. La replica dell’amatissima fiction Rai ha appassionato una media di 1.713.000 spettatori pari al 7.1% di share.

Chi l’ha visto?, Rai 3

Federica Sciarelli è tornata su Rai 3 con una nuova puntata di Chi l’ha visto?. La giornalista e conduttrice si è occupata di numerosi casi di scomparsa, ma anche di diversi fatti di cronaca. La trasmissione ha interessato una media di 1.903.000 spettatori pari ad uno share dell’8.8%.

Inside Man, Rete 4

Quattro persone vestite da imbianchini sono entrate nell’affollata hall del Manhattan Trust, una succursale di un’istituzione finanziaria internazionale a Wall Street. Nel giro di pochi secondi, i rapinatori mascherati hanno messo la banca sotto un assedio pianificato con chirurgica precisione, e i 50 tra clienti e impiegati sono diventati involontari ostaggi di un furto inattaccabile. Il film ha appassionato una media di 944.000 spettatori con il 4.3% di share.

Grande Fratello Vip 2020, Canale 5

Terza puntata per il Grande Fratello Vip 2020. Il reality ha entusiasmato una media di 3.402.000 spettatori pari al 20.2% di share. Tante sono state le emozioni in serata.

Transformers 4 – L’era Dell’estinzione, Italia 1

Cinque anni dopo i disastrosi eventi che hanno devastato Chicago, trasformandola in un campo di battaglia, la CIA ha segretamente deciso di mettere fine alla presenza dei Transformers sul suolo terrestre. Persino il leader degli Autobot, Optimus Prime, è stato costretto a nascondersi, almeno finché Cade Yeager, un inventore temerario ma sfortunato, ha finito per ritrovarlo accidentalmente. La pellicola ha raggiunto una media di 1.073.000 spettatori. Share pari a 5.4 punti percentuali.

Speciale Atlantide – Padrini e pentiti, La7

Andrea Purgatori ha presentato Padrini e pentiti. All’interno è andato in onda il docufilm Our Godfather e Italia – Mafia: un patto di sangue. Purgatori ha raccontato quel 15 gennaio 1993 e i momenti drammatici in cui il paese sembrava essere stato messo in ginocchio dalla mafia con l’intervista al capitano Ultimo. Sono state mostrate le immagini dell’ultimo rifugio del padrino, lo straordinario documentario esclusivo Our Godfather su Tommaso Buscetta, che racconta la sua latitanza in Sudamerica, l’arresto e la sua collaborazione con Giovanni Falcone, e l’intervista al procuratore Nino Di Matteo che ha messo in fila tutti i punti oscuri ancora da indagare sulla strage di Capaci. All’interno della puntata è poi andato in onda un altro documento eccezionale pronto a raccontare il rapporto sulla presunta trattativa tra Stato e mafia. La trasmissione ha interessato una media di 524.000 spettatori con uno share del 3%.

Italia’s Got talent 5, Tv8

Frank Matano, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Joe Bastianich hanno valutato straordinari talenti che si sono esibiti in prove spettacolari e sorprendenti. Lo show ha intrattenuto una media di 1.367.000 spettatori. Share del 5.9%.