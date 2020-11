Italia – Estonia contro All Together Now La Musica è cambiata. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 11 novembre 2020? Su Rai1 l’amichevole Internazionale fra Italia – Estonia, mentre su Canale 5 la seconda puntata di “All Together Now La Musica è cambiata“. Cosa avrà preferito il pubblico italiano? Oltre alle due ammiraglie da segnalare su Rai3 una nuova puntata di “Chi l’ha visto“, mentre su Rai2 il film “Il sole a mezzanotte“. Analizziamo tutti i dati Auditel dei maggiori canali del digitale terrestre per comprendere al meglio quali sono state le preferenze dei telespettatori.

Ascolti Tv, Auditel ieri sera: mercoledì 11 novembre 2020. Sfida tra Italia Estonia e All Together Now 2020

La sfida del mercoledì sera è stata vinta di poco dall’amichevole Italia – Estonia che ha incollato alla tv 4.162.000 spettatori (share 15,7%). Si difende benissimo All Together Now di Michelle Hunziker con 3.289.000 spettatori e uno share del 16%.

Auditel Italia – Estonia

Rai 1: Italia contro Estonia, il grande calcio torna protagonista in prima serata sull’ammiraglia con l’amichevole che ha incollato alla tv una media di 4.162.000 spettatori. Share pari al 15,7%.

Ascolti Il sole a mezzanotte

Su Rai 2: Il sole a mezzanotte, il film di Scott Peer con protagonisti Bella Thorne e Patrick Schwarzenegger ha emozionato una media di 1.797.000 spettatori. Share pari a 7,2 punti percentuali.

Ascolti Chi l’ha visto

Rai 3: Chi l’ha visto di Federica Sciarelli è tornato in diretta con tanti nuovi casi di cronaca nera ed attualità incollando alla tv 2.252.000 spettatori con un audience del 10,5%.

Auditel Stasera Italia Speciale

Rete 4: Stasera Italia Speciale, torna l’appuntamento con il talk show, a cura della redazione Videonews, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca. La puntata ha informato una media di 886.000 spettatori con uno share del 4,1%.

Ascolti All Together Now – La musica è cambiata

Canale 5: All Together Now La musica è cambiata, la seconda puntata del talent show musicale condotto da Michelle Hunziker ha intrattenuto una media di 3.289.000 spettatori con uno share del 16%. Tra i momenti: l’esibizione di Eki che con “Heal the world” ha conquistato il Muro Umano, ma diviso la giuria.

Auditel Sherlock Holmes

Italia 1: Sherlock Holmes, la pellicola del 2009 diretta da Guy Ritchie con protagonisti Robert Downey jr, Jude Law e Mark Strong ha tenuto col fiato sospeso 1.450.000 spettatori. Share del 6,6%.

Ascolti Atlantide

La7: Atlantide di Andrea Purgatori è tornato con puntata interamente dedicata all’emergenza Coronavirus e ha registrato 687.000 spettatori con uno share del 3,6%.

Auditel X Factor

Tv8: X Factor, la musica torna ad accendersi su Tv8 coinvolgendo una media di 503.000 spettatori con audience del 2,7%.

Auditel L’Assedio

Nove: L’Assedio, Daria Bignardi conclude il suo programma di interviste coinvolgendo 428.000 spettatori per l’1,9% di share. Tra gli ospiti Selvaggia Lucarelli con il compagno Lorenzo Biagiarelli e il giornalista Sigfrido Ranucci.