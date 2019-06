Italia vs Brasile o La scuola più bella del mondo? #Cartabianca o Freedom? Chi ha vinto la prima serata e cosa dicono gli ascolti tv di ieri, 18 giugno 2019? Con i palinsesti ormai semi-vuoti, a causa delle meritate vacanze, a tener ancora i telespettatori incollati alla tv sono soprattutto gli eventi sportivi. In quanti hanno tifato per la nazionale di calcio femminile? Quanti, invece, hanno preferito Bianca Berlinguer o Roberto Giacobbo, oppure qualche film proposto dalle altre Reti? Scopriamolo insieme analizzando i dati Auditel riguardanti la prima serata televisiva dei maggiori canali del digitale terrestre.

Ascolti tv ieri, 18 giugno 2019

Boom per la Nazionale Femminile e Rai 1. Le ragazza del calcio raggiungono il 29.3% di share. Ottimo risultato! L’ammiraglia Rai vince così la prima serata. Giacobbo batte la Berlinguer con il 5.47% di share contro il 4.7%. Canale 5 si ferma, con il film, a soli 10.3 punti percentuali.

Mondiale Femminile Francia 2019: Italia-Brasile | RAI 1

Da Valenciennes, in Francia, è andato in onda l’attesissima sfida di calcio per la Coppa del Mondo Femminile 2019 fra Italia e Brasile. La partita, secondo gli ascolti tv di ieri, ha tenuto con il fiato sospeso una media di 6.525.000 tifosi per il 29.3% di share.

😍 🤩 Un risultato straordinario!!! Alla vigilia del Mondiale impensabile per molti ma non per loro, le nostre #RagazzeMondiali hanno saputo lottare ad ogni partita ottenendo così una storica qualificazione agli Ottavi come prime del girone 👏 💪 🎊 #FIFAWWC #ItaliaBrasile pic.twitter.com/UZcWY2HVt0 — Nazionale Femminile di Calcio (@AzzurreFIGC) June 18, 2019

Love Is All You Need | RAI 2

La commedia romantica del premio Oscar Susanne Bier ha raccontato la storia di due famiglie molto diverse riunite per un matrimonio in una splendida antica villa italiana. Il film ha conquistato una media di 1.444.000 spettatori pari a 6.95 punti percentuali di share.

#Cartabianca | RAI 3

Bianca Berlinguer ha ospitato nello studio della sua trasmissione: Carlo Calenda, Pd-Siamo europei; Maurizio Gasparri, Fi; Antonio Rinaldi, Lega; Maurizio Belpietro, direttore de La Verità; Alberto Forchielli, imprenditore; Andrea Scanzi, il Fatto quotidiano; Oliviero Toscani, fotografo; Giampiero Mughini, giornalista; Francesco Borgonovo, vice direttore de La Verità; Pierluigi Diaco, giornalista e conduttore tv. Ospite speciale, Roberto Vecchioni. Il programma ha interessato una media di 888.000 spettatori pari ad uno share del 4.7%.

Potrebbe interessarti: Mauro Corona lascia CartaBianca.

Freedom oltre il confine | RETE 4

Roberto Giacobbo ha continuato a illustrare la storia di Dorothy Eady, la donna inglese nata all’inizio del ‘900, che per tutta la vita ha dichiarato di essere la reincarnazione di una giovane vissuta nell’antico Egitto. Per farlo ha raggiunto Abido, un luogo magico, dove si trova uno degli edifici più enigmatici dell’Egitto: l’Osireion. Il divulgatore è entrato dove Eady avrebbe vissuto la precedente vita, nel Tempio di Seti I. Qui, Omm Seti, ormai anziana, ha vissuto fino alla fine la sua vita e qui, ora, riposa. La trasmissione ha riproposto il viaggio che il Milite Ignoto ha fatto da Aquileia, il comune siciliano dal quale è partito, fino al luogo del suo eterno riposo, Piazza Venezia, a Roma. Il programma ha informato una media di 1.049.000 spettatori per il 5.47% di share.

La scuola più bella del mondo | CANALE 5

Filippo Brogi, preside di una scuola media in Val d’Orcia, volendo vincere la gara della locale Festa dei giovani, ha deciso di invitare in Toscana una scolaresca africana poverissima per uno scambio culturale edificante. Peccato che il suo bidello Augusto Soreda abbia confuso la città ghanese di Acrra con quella campana di Acerra, e abbia invitato in Val d’Orcia una classe media sgarrupata i cui insegnanti d’accompagnamento erano Gerardo Gregale, ex fumettista insegnante controvoglia, e Wanda Pacini, ex fidanzata di Filippo Brogi emigrata al sud per dimenticare la loro traumatica rottura. Il film ha divertito una media di 2.213.000 spettatori per il 10.3% di share.

Transformers | ITALIA 1

Il film diretto da Michael Bay, con: Shia LaBeouf, Josh Duhamel, Megan Fox, Rachael Taylor, Tyrese Gibson e Jon Voight ha portato a casa, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 1.036.000 spettatori pari al 5.51% di share.

Speciale L’Aria che tira | LA7

Myrta Merlino è tornata in prima serata per raccontare e analizzare l’economia e la politica più vicina alla vita di tutti i giorni. Il programma ha ottenuto una media di 831.000 spettatori con uno share del 4.4%.

Piedipiatti | Tv8

La commedia diretta da Carlo Vanzina, con: Enrico Montesano, Renato Pozzetto, Victor Cavallo, Ennio Antonelli, Giorgio Trestini e Antonio Ballerio ha fatto ridere una media di 0.000.000 spettatori. Share pari a 00.00 punti percentuali.