Mauro Corona lascia CartaBianca? L’ospite fisso del programma di Rai Tre pare proprio intenzionato a dire addio al tak show condotto da Bianca Berlinguer. Ma perché lo scrittore starebbe per riservare un sonoro “ciaone” alla trasmissione informativa della Rai?

Mauro Corona lascia CartaBianca? “Credevo che la Rai… Ultime puntate, poi basta”

A parlare di possibili saluti a CartaBianca è ora lo stesso Mauro Corona. In una intervista rilasciata a FQMagazine, infatti, l’alpinista commenta così la sua presenza nel martedì sera di Rai 3:

“(…) Credevo che la Rai, o comunque la televisione in generale, fosse l’osteria buona dell’Italia dove si potessero dire le cose in libertà…invece scopro che bisogna essere molto politicamente corretti. Siccome io il collare non lo voglio, credo che l’esperienza si concluda qui. Ci sono ancora le ultime due puntate della stagione, poi basta“.

Nell’intervista in questione, Corona riporta motivi più specifici che sarebbero alla base dell’imminente rottura con il talk: l’aver bevuto alcolici in diretta tv ed una presunta domanda non fatta ad un politico.

Nel primo caso, Corona pare non spiegarsi affatto come mai Mara Venier abbia potuto bere con tranquillità del vino da Fabio Fazio a Che tempo che fa, mentre, invece, nel talk di Rai3, allo scrittore sarebbe stato negato.

Nel secondo, invece, Corona racconta di una Berlinguer “incazzata”, dopo che avrebbe proposto alla conduttrice di rivolgere un interrogativo all’attuale segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti. Questo il suo commento in merito:

“(…) Quando uno ha mangiato escrementi per sopravvivere poi non ha più paura di nessuno, chiaro?”.

Corona in tv con Bianca Berlinguer: “Le baruffe sono autentiche”

A proposito di Bianca Berlinguer, Corona affronta anche la questione siparietti tv con la giornalista ed ex direttrice del Tg 3. E assicura che quelli a CartaBianca non sono momenti da sitcom scritti a tavolino:

“Le baruffe che ho fatto lì – dice – sono state tutte autentiche, lo garantisco”.

Insomma, Bianca è…nera per questa storia? O a Rai 3 troveranno il modo per non far perdere allo scrittore la sua…Corona…da ospite fisso? Vedremo. Intanto, la Berlinguer non commenta e non è escluso che possa farlo direttamente stasera in tv.