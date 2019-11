Italia – Armenia contro Live Non è la d’Urso. Chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri sera, 18 novembre 2019? Ecco tutti i dati Auditel riguardanti l’andamento della prima serata di ieri. Tanti erano i programmi in onda. Analizziamo insieme le preferenze dei telespettatori. L’Italia, già qualificata, ha affrontato l’Armenia su Rai 1. Nel frattempo Barbara d’Urso ha intervistato Heather Parisi si Canale 5. Le altre Reti non sono rimaste però a guardare. Su Rai 2 è andato in onda il meglio del meglio di Stasera tutto è possibile, su Rai 3 Report e su Rete 4 Quarta Repubblica mentre su La7 Grey’s Anatomy 15.

Ascolti tv ieri sera, sfida tra Italia – Armenia e Live Non è la d’Urso. Dati Auditel 18 novembre 2019

Vince come previsto la partita della Nazionale di Roberto Mancini al 21.7% di share, buon risultato per Live Non è la d’urso che supera il 15% e per Stasera tutto è possibile in replica al 7.5%.

Qualificazione Europei 2020 Italia – Armenia, RAI 1

Dopo la trasferta bosniaca di venerdì 15 novembre gli impegni della Nazionale di Mancini si sono conclusi al Renzo Barbera di Palermo con l’ultima sfida tra Italia e Armenia. Il match ha appassionato una media di 5.703.000 spettatori pari al 21.7% di share.

Anche Stasera tutto è possibile, RAI 2

E’ andata in onda il meglio del meglio della puntate di Stasera tutto è possibile, lo show di Rai 2 condotto da Stefano De Martino. Dopo una stagione ricca di successi, dove De Martino ha convinto i critici e il pubblico, la trasmissione ha fatto ridere una media di 1.450.000 spettatori pari al 7.5% di share.

Report, RAI 3

Sigfrido Ranucci ha aperto con una inchiesta sul fatto che decine di italiani sarebbero stati spiati abusivamente da un “trojan di Stato”. Il programma si è chiesto se si trattasse di un caso isolato o se ci fosse una falla nel sistema delle intercettazioni telematiche. Spyware e malware sono stati utilizzati in questi anni da diversi governi in tutto il mondo anche per colpire oppositori politici, giornalisti e per la cosiddetta “sorveglianza di massa”. Report ha analizzato la legislazione di alcuni paesi, non solo europei e ha messo sotto osservazione anche la nostra. La trasmissione ha informato una media di 2.179.000 spettatori pari ad uno share del 9.1%.

Quarta Repubblica, RETE 4

Nicola Porro ha chiacchierato il ministro dei Trasporti Paola De Micheli (Pd) e il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano (M5S). Al centro del dibattito, le emergenze che sta fronteggiando il governo giallorosso: dall’acqua alta a Venezia alle sorti dell’ex-Ilva, dai nodi della manovra ancora da sciogliere al flop del reddito di cittadinanza. Si è parlato poi dei recenti fatti di Bologna: giovedì scorso il leader della Lega Matteo Salvini ha ufficializzato Lucia Borgonzoni come candidata alle Regionali, tra consensi e manifestazioni di piazza, oggi invece si è riunita l’assemblea nazionale del Pd. Il programma ha così ottenuto una media di 1.117.000 spettatori con il 6.1% di share.

Live Non è la d’Urso, CANALE 5

Live Non è la d’Urso del 18 novembre ha conquistato una media di 2.532.000 spettatori pari al 15.1% di share. Numerosissimi gli ospiti in studio. In primis Heather Parisi con tutta la sua famiglia. La showgirl ha fatto una rivelazione choc. Spazio poi a Taylor Mega e agli spritz, ma anche al dibattito sulla tv e i soldi con personaggi dimenticati.

Pirati Dei Caraibi – La Maledizione Del Forziere Fantasma, Italia 1

Sparrow stavolta si è ritrovato ad affrontare un nuovo intrigo a carattere soprannaturale: il capitano aveva infatti un debito d’onore con Davey Jones, padrone degli oceani e comandante dello spettrale veliero l’Olandese Volante e per lui si è profilato un destino di dannazione ed eterna schiavitù nell’altro mondo. I guai di Jack sono convogliati ancora una volta si Will ed Elizabeth e hanno compromesso il matrimonio tra i due. Il film ha appassionato una media di 1.438.000 spettatori. Share del 6.8%.

Grey’s Anatomy 15, LA7

La serie tv ha appassionato una media di 717.000 spettatori con uno share del 3.1%. Un’overdose di massa in città, per colpa di una partita di droga tagliata male, ha operato di lavoro i medici. Owen è stato costretto a dire addio a Leo, che è andato a vivere con i genitori di Betty, ma non appena è arrivato al lavoro ha scoperto che Betty e il suo ragazzo erano li ricoverati. Betty aveva riportato una dissezione aortica e è stata portata in sala per un intervento urgente, eseguito da Teddy, mentre Amelia, sconvolta dalla morte del ragazzo di Betty, è stata consolata da Link. Nel frattempo Meredith ha superato il record dell’ospedale per il più lungo intervento da primo, con il sostegno di Andrew in particolare.

Sette anime, Tv8

Il film del 2008 di genere drammatico, diretto da Gabriele Muccino, con: Will Smith, Rosario Dawson, Sarah Jane Morris, Woody Harrelson, Michael Ealy e Connor Cruise ha emozionato una media di 454.000 spettatori pari a 2.1 punti percentuali di share.

Ma tu di che segno 6?, Nove

La commedia diretta da Neri Parenti, con: Massimo Boldi, Gigi Proietti, Vincenzo Salemme, Ricky Memphis, Pio D’Antini e Amedeo Grieco ha fatto ridere una media di 449.000 spettatori. Share del 1.9%.