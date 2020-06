Il coraggio di Angela contro la Finale di Amici Speciali 2020: chi ha vinto la sfida televisiva secondo gli ascolti tv ieri, 5 giugno 2020? Chi ha avuto la meglio ma soprattutto come ha concluso l’esperienza benefica Maria De Filippi su Canale 5? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata in merito ai maggiori canali del digitale terrestre in una serata davvero entusiasmante per quanto riguarda l’offerta tv. Scopriamo quindi insieme le preferenze del pubblico.

Ascolti tv ieri, 5 giugno 2020

Il coraggio di Angela, su Rai 1: La mini serie con protagonista la bravissima Lunetta Savino (in replica su Rai 1) ha appassionato una media di 3.178.000 spettatori pari al 14.1% di share.

Sabbia rosso sangue, su Rai 2: la pellicola di genere drammatico ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.256.000 spettatori. Share del 6.3%.

Notti magiche, su Rai 3: il film ha entusiasmato una media di 738.000 spettatori pari ad uno share del 3.1%.

Quarto Grado – Le storie, su Rete 4: Gianluigi Nuzzi, che come spesso accade negli ultimi mesi, s’è dedicato alla pandemia CoronaVirus, ha interessato una media di 1.276.000 spettatori con il 6.6% di share.

Amici Speciali, su Canale 5: la Finale del talent show di Canale 5 ha intrattenuto una media di 3.206.000 spettatori pari al 16.6% di share. Tante cose sono accadute nella lunga diretta. Dall’annuncio di Stash all’appello di J-Ax passando per la proclamazione del vincitore. Da segnalare anche il commovente monologo di Irama.

2 Fast And 2 Furious, su Italia 1: la pellicola ha conquistato una media di 1.471.000 spettatori e share del 6.3%.

Propaganda Live, su La7: Anche la trasmissione di Diego Bianchi ha dedicato ampio spazio al Covid19 e ha informato una media di 1.029.000 spettatori con uno share del 5.4%.

Italia’s Got talent Best Of, su Rete 8: Come ogni venerdì sera il meglio dello show “Italia’s Got Talent”, ha portato a casa una media di 654.000 spettatori con il 2.7% di share.

Fratelli di Crozza (Live), su Nove: lo show ha raggiunto una media di 1.332.000 spettatori con il 5.4%.