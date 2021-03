Il Commissario Ricciardi contro la Finale del Grande Fratello Vip 2020: chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 1 marzo 2021? Ecco tutti i dati Auditel relativi alla prima serata in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Tante erano le sfide in onda oltre a quella sulle due ammiraglie avversarie. Analizziamo insieme i dati per scoprire le preferenze del pubblico.

Ascolti Tv, dati Auditel ieri, 1 marzo 2021: Il Commissario Ricciardi vs Finale GF VIP 5

Ottima chiusura per Il Commissario Ricciardi con quasi 6 milioni di spettatori ed il 24.7% di share, ma anche per il Grande Fratello Vip che conclude il lungo percorso a quota 4,3 milioni di ed il 25.4% di share. Ecco tutti i dati nel dettaglio.

Rai 1: la puntata de Il Commissario Ricciardi, la fiction tratta dai romanzi e fumetti di Maurizio De Giovanni con protagonista Lino Guanciale, ha conquistato una media di 5.908.000 spettatori pari al 24.73% di share. Nel cast vi sono anche: Antonio Milo, Enrico Ianniello, Serena Iansiti.

Rai 2: la serie tv americana NCIS ha appassionato una media di 1.039.000 spettatori pari al 3.82% di share.

Rai 3: la nuova puntata di Presadiretta, ovvero le inchieste di Riccardo Iacona, ha informato una media di 1.256.000 spettatori pari al 4.97% share.

Rete 4: la nuova puntata di Quarta Repubblica, l’approfondimento di Rete 4 condotto da Nicola Porro, ha interessato una media di 1.207.000 spettatori. Share del 5.65%. Tra gli ospiti: Guido Bertolaso e Matteo Salvini.

Canale 5: la Finale del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini, ha tenuto con il fiato sospeso una media di 4.298.000 spettatori con il 25.4% di share. L’anno scorso i telespettatori erano stati 4.544.000 mentre lo share si era fermato al 23.2%.

Italia 1: la pellicola intitolata Brick Mansions ha raggiunto una media di 1.072.000 spettatori pari a 4.19 punti percentuali.

La7: speciale Atlantide ha portato a casa una media di 473.000 spettatori pari a 2.58 punti percentuali.

Tv8: Alessandro Borghese – 4 ristoranti, la nuova puntata del cooking show condotto dallo chef, ha ottenuto una media di 637.000 spettatori. Share del 2.42%.

Nove: Rocky V, ha fatto registrare una media di 467.000 spettatori. Share dell’1.91%.

Ascolti Tv, dati Ascolto ieri, DayTime Pomeriggio

Rai 1

Oggi è un altro giorno: 1.757.000 spettatori per il 13,54% di share

Il Paradiso delle signore: 2.125.000 spettatori. Share del 19.08%.

La Vita in diretta: 2.212.000 spettatori per il 16.92% di share.

Canale 5

Beautiful: 2.715.000 spettatori per il 16.92%

Una Vita: 2.588.000 spettatori per il 17.80%.

Uomini e Donne: 2.995.000 spettatori pari al 24% di share.

Daydreamer- Le ali del sogno: 2.019.000 spettatori per il 18.56% di share.

Pomeriggio 5: 1.766.000 spettatori per il 15.29% di share. Nella seconda parte 2.175.000 spettatori per il 15.21% di share.