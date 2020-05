I Soliti Ignoti Speciale Vip vs Ciao Darwin 7: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 23 maggio 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Negli ultimi sabato sera il programma di Bonolis ha ottenuto grandi successi. Amadeus sarà riuscito a batterlo? Analizziamo insieme i dati raccolti. Tanti erano i programmi in onda oltre ai due sulle ammiraglie avversarie. Concentriamoci dunque su di essi prima di passare a buttare un occhio alla sfida fra Italia Sì e Verissimo che è andata in onda nel pomeriggio.

Ascolti tv ieri, 23 maggio 2020: i dati Auditel

I Soliti Ignoti Speciale Vip, su Rai 1: Amadeus ha fatto giocare insieme a lui e ai Vip presenti una media di 4.050.000 spettatori pari al 17.4% di share.

Petrolio – Antivirus, su Rai 2: la trasmissione ha interessato una media di 947.000 spettatori pari al 4.2% di share.

Aspettando le Parole, su Rai 3: Liberti tutti ha appassionato una media di 686.000 spettatori pari ad uno share del 2.9%

Stasera Italia Weekend, su Rete 4: la trasmissione ha informato una media di 820.000 spettatori con il 3.5% di share.

Ciao Darwin 7 – La resurrezione, su Canale 5: la replica ha fatto ridere una media di 3.569.000 spettatori pari al 18.1% di share.

Rio 2 – Missione Amazzonia, su Italia 1: il film d’animazione ha emozionato una media di 1.148.000 spettatori. Share del 4.8%.

Amistad, su La7: la pellicola ha raggiunto una media di 815.000 spettatori con uno share del 3.7%.

007 Bersaglio mobile, su Tv8: il film della saga ha tenuto con il fiato sospeso una media di 565.000 spettatori con il 2.6%.

L’amore infedele – Unfaithful, su Nove: il film ha portato a casa una media di 516.000 spettatori e il 2.4% di share.

Ascolti Tv Pomeriggio, 23 maggio 2020: dati Auditel

Cosa dicono i dati Auditel del pomeriggio di sabato 23 maggio 2020: come è andato lo scontro fra Italia Sì e Verissimo?

Italia Sì, su Rai 1: Marco Liorni ha ottenuto una media di 1.393.000 spettatori (12.6%).

Verissimo – Le Storie, su Canale 5: Silvia Toffanin si è aggiudicata una media di 1.449.000 spettatori con il 12.9% di share.