Quanti telespettatori hanno visto l’ultima puntata del GF 16 con la vittoria di Martina Nasoni, la ragazza del cuore di latta? Quanti, invece, l’evento benefico di Rai 1 “Con il cuore nel nome di Francesco”? Cosa dicono gli ascolti tv ieri, 10 giugno 2019? Ecco tutti i dati Auditel relativi alla prima serata dei canali del digitale terrestre.

Ascolti tv ieri, 10 giugno 2019

Trionfa Barbara D’urso con il Grande Fratello con il 22% di share. A brevissimo tutti i dati.

Eccovi le percentuali di share:

Rai1 ConIlCuore 12.3%

Rai2 Piaceresonounpoincinta 7.5%

Rai3 REPORT 8.1%

canale5 GF16 22.2%

italia1 QualificazioniEuropei 6.2%

Rete4 QuartaRepubblica 4.5%

la7 Lagrandefuga 2.7%

Ascolti Tv Con il cuore nel nome di Francesco | Rai 1

Nek, Francesco Renga, Fiorella Mannoia, Enrico Nigiotti, Fabrizio Moro, Simone Cristicchi, Dear Jack con Pierdavide Carone, Paola Turci, Giovanni Allevi e molti altri sono saliti sul palco costruito nella Piazza Inferiore della Basilica di San Francesco d’Assisi. Lo show ha incollato alla tv una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Audience Piacere sono un po’ incinta | Rai 2

La commedia diretta da Alan Poul, con: Alex O’Loughlin, Danneel Ackles, Eric Christian Olsen, Anthony Anderson, Noureen DeWulf e Jennifer Elise Cox ha divertito, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 0.000.000 spettatori. Share pari a 00.00 punti percentuali.

Ascolti Tv Report | Rai 3

Nel primo servizio dal titolo Commecialisti, si è parlato di chi gestisce la Lega. Nel secondo, intitolato La scoperta dell’acqua calda, invece, delle varie cure termali. Il programma ha così informato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Auditel Quarta Repubblica | Rete 4

Nicola Porro ha intervistato in esclusiva gli ex ministri dello Sviluppo Economico: Luigi Bersani e Carlo Calenda. Tra i temi della puntata: la bufera che ha investito la magistratura dopo l’inchiesta sui presunti accordi sottobanco tra togati e politici per spartirsi i voti, i risultati elettorali dei ballottaggi e la legge sulla legittima difesa. Il programma ha ottenuto una media di 0.000.000 spettatori con il 00.00% di share.

Ascolti Tv Finale Grande Fratello 2019 | Canale 5

Una sigla choc con Cristiano Malgioglio divenuto, per qualche istante, Mark Caltagirone e Barbara d’Urso nei panni di Gery delle Spice Girl. Tante sorprese e tanti ospiti. La lunga corsa verso la vittoria di Martina Nasoni è stata tempestata di emozioni forti. Taylor Mega è rientrata nella casa e si è duramente scontrata con Francesca De André, ma, successivamente, tutte le sorprese sono state tutte belle. I ragazzi hanno potuto riabbracciare i loro familiari e sentire il loro speciale incoraggiamento. Lo show ha intrattenuto una media di 3.300.000 spettatori pari al 22,20% di share.

GF: gli ascolti delle finali delle ultime 5 edizioni

Ripercorriamo i numeri portati a casa da Canale 5 relativi alle finali del Grande Fratello, in particolar modo quelli delle ultime 5 edizioni:

Audience Spagna vs Svezia | Italia 1

In diretta dal Santiago Bernabeu di Madrid, le Furie Rosse di Luis Enrique hanno sfidato la Svezia nel big match del gruppo F. Il match, terminato 3 a 0, ha tenuto con il fiato sospeso una media di 0.000.000 tifosi e appassionati di calcio. Share pari a 00.00 punti percentuali.

Ascolti La grande fuga | La7

Durante la seconda guerra mondiale alcuni prigionieri angloamericani esperti di fuga si sono riuniti in un campo nazista costruito appositamente per evasori specializzati. Un errore clamoroso, perché fin dal primo giorno essi hanno iniziato a meditare la fuga, tentando il colpo grosso attraverso la pianificazione di un’evasione di massa di oltre duecento detenuti. Il film ha raggiunto una media di 0.000.000 spettatori per il 00.00% di share.

Ascolti Karate Kid 4 | Tv8

La pellicola diretta da Christopher Cain, con: Pat Morita, Hilary Swank, Michael Ironside e Constance Towers ha appassionato una media di 0.000.000 spettatori con il 00.00% di share.

Audience Lo chiamavano Bulldozer | NOVE

Un ex giocatore professionista di football americano, soprannominato Bulldozer, ritiratosi dopo aver scoperto imbrogli nel mondo dello sport, è stato costretto a fermarsi nel porto di Livorno per un danno al motore della sua barca. Qui, i militari della vicina base USA di Camp Darby hanno iniziato a fare i prepotenti con i ragazzotti del paese, i quali stavano organizzando una squadra di football. Bulldozer, per difendere i ragazzi, ha quindi accettato una nuova sfida. Il film ha entusiasmato una media di 0.000.000 spettatori per il 00.00% di share.