Don Matteo o Riviera: chi ha vinto la prima serata secondo gli ascolti tv ieri, 4 luglio 2019? Scopriamo come si è suddiviso il pubblico televisivo analizzando i dati Auditel. Tanti i film in onda in una calda serata di inizio luglio in cui, in molti, forse, hanno preferito uscire piuttosto che rimanere in casa, sul divano, incollati davanti alla tv.

Ascolti tv ieri, sfida fra Don Matteo e Riviera – Auditel 4 luglio 2019

Vince la serata Don Matteo col 13.6 di share. Boom per Mario Giordano in prima serata. Il giornalista arriva al 9,1% di share con la trasmissione “fuori dal coro”.

Don Matteo | Rai 1

Una ragazzina si è ritrovata ad essere vittima di un atto di bullismo e dalle indagini è emersa una insospettata verità. Mentre il PM Nardi ha chiesto aiuto a Cecchini per nascondere il cane dalla sua ex fidanzata che è tornata a Spoleto per riprenderselo, Chiara ha cercato di istruire sua sorella Anna su come diventare irresistibile per un uomo. La replica dell’amatissima serie tv ha appassionato una media di 2milioni 200mila spettatori ed il 13,6% di share.

Un’estate fa | Rai 2

Il programma musicale condotto dall’inedita coppia formata da Pupo e Diana Del Bufalo ha debuttato con una media di 1milione 200mila spettatori e registra il 7,1% di share.

Una notte con la Regina | Rai 3

Il giorno seguente alla vittoria degli Alleati contro la Germania nazista, il re britannico Giorgio VI ha preparato il suo discorso via radio al popolo inglese dopo l’annuncio di Winston Churchill della vittoria del Regno Unito nella guerra. Nel frattempo a Buckingham Palace le principesse Elizabeth e Margaret hanno fatto di tutto per convincere il re e la madre a permettergli di unirsi al popolo festeggiante nelle strade londinesi. Promettendo di essere a casa all’una in punto le due ragazze hanno ottenuto il permesso di recarsi al ballo che si sarebbe tenuto all’Hotel Ritz. Appena arrivate, però, Margaret è riuscita ad allontanarsi dalle guardie e si è diretta verso il popolo festoso. Il film ha entusiasmato una media di 858.000 spettatori pari ad uno share del 4.8%.

Fuori dal coro, su Rete 4

Ha debuttato la striscia di approfondimento “Fuori dal Coro”, condotta da Mario Giordano. In apertura vi è stato il “faccia a faccia” tra il conduttore e il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini sui temi di politica e stretta attualità. Al centro della puntata: l’accoglienza. Si è poi parlato anche di vitalizi visto che ex deputati e senatori sono insorti contro i tagli e hanno attaccato altre categorie di “privilegiati”. Nel mirino i “pensionati d’oro”, ex lavoratori pubblici e privati con assegni sopra ai 100 mila euro, a cui di recente il governo ha dato un colpo di forbice. La trasmissione ha interessato una media di 1.262.000 spettatori con il 9.1% di share.

Riviera | Canale 5

Dopo la scoperta fatta nella cassaforte, Georgina ha tentato di ritrovare il collezionista di arte sfuggente di suo marito. Delormes ha invece cercato un modo per portare giustizia a Negrescu. La seconda puntata della serie tv ha entusiasmato una media di 0.000.000 spettatori. Share pari a 00.00 punti percentuali.

Chicago PD 5 | Italia 1

Durante un’operazione per sventare un traffico di armi, Halstead è restato coinvolto in una sparatoria in cui una bambina ha perso la vita per colpa di un proiettile partito dalla pistola dell’agente. La serie tv ha tenuto con il fiato sospeso una media di 930.000 spettatori pari al 5.6% di share.

In onda | La7

Il programma di approfondimento di La7, secondo gli ascolti tv di ieri, ha informato una media di 712.000 spettatori con uno share del 4.4%.

Hancock | Tv8

Il film diretto da Peter Berg, con: Will Smith, Charlize Theron, Jason Bateman, Jae Head, Eddie Marsan e David Mattey ha raggiunto una media di 502.000 spettatori con il 2.8% di share.