Chi l’ha visto vs Live Non è la d’Urso, ovvero Pamela Prati vs Eliana Michelazzo e Rai 3 contro Canale 5. Chi ha vinto? Cosa dicono gli ascolti tv di ieri, 29 maggio 2019? Sfida singolare, ma appassionante basata sul giallo intorno alle nozze di Pamela Prati e sulla non esistenza di Mark Caltagirone. Si è molto discusso della decisione del programma della terza Rete Rai, ma a quanto pare nessuno ha realmente capito cosa sarebbe accaduto finché non l’ha visto andare in onda. Attesissima, invece, era la nuova puntata verità della trasmissione della d’Urso. Ecco pertanto tutti i dati Auditel della prima serata.

Ascolti Tv ieri, 29 maggio 2019

Altro Boom per la trasmissione di Barbara D’urso che arriva a totalizzare, come media, il 19% di share. Chi l’ha visto, con ospite Pamela Prati, ha totalizzato il 9.9 di share.

Rai 1, Nemiche per la pelle

Fabiola e Lucia si sono sempre odiate. La prima, ex-moglie di Paolo, la seconda, moglie attuale, sono state costrette ad avvicinarsi quando l’uomo improvvisamente è morto lasciando in eredità ad entrambe il suo unico figlio. Inizialmente poco propense al nuovo ruolo di madri, le due donne hanno presto finito per affezionarsi al piccolo, tanto da dovere tentare di mettere da parte le proprie divergenze personali. Il film ha emozionato una media di 2.868.000 spettatori pari al 12% di share.

Rai 2, Boston: Caccia all’uomo

L’attacco del 2013 alla Maratona di Boston ha distrutto vite ma ha anche misurato la reazione dello spirito americano. Una intera città si è stretta insieme per consegnare alla giustizia i colpevoli, scovandoli in tempo ed evitando che commettessero ulteriori atti di terrore. La pellicola, stando ai dati auditel, ha conquistato una media di 1.341.000 spettatori pari al 5.8% di share.

Rai 3, Chi l’ha visto

Federica Sciarelli si è occupata, dopo le numerose polemiche della settimana, delle truffe amorose. Per parlare di questo argomento e dare risalto alle storie di uomini e donne ingannati, la giornalista ha ospitato in studio, usandone la fama, Pamela Prati.Il programma ha così informato una media di 2.133.000 spettatori pari ad uno share del 9.9%.

Rete 4, Freedom oltre il confine

Secondo dei nuovi otto appuntamenti della seconda stagione del programma di Giacobbo. La puntata è stata incentrata sui segreti di Roma. Tra i principali, l’acqua e gli acquedotti, elementi che hanno assicurato benessere e ricchezza alla Capitale. Le telecamere di sono entrate quindi nell’unico acquedotto al mondo ancora funzionante dai tempi degli antichi Romani. Il programma ha interessato una media di 1.042.000 spettatori con il 4.9% di share.

Canale 5, Live – Non è la d’Urso

Nuove verità sul Prati Gate sono venute a galla in serata. Eliana Michelazzo ha avuto un confronto con alcuni dei suoi detrattori e soprattutto con Guendalina Tavassi. Barbara d’Urso, invece, si è scagliata contro la Prati e ha smontato, bugia dopo bugia, tutte le incongruenze della storia. Come saranno andati gli ascolti televisivi di ieri sera visto il successone della scorsa settimana? Scopriamolo subito: il programma ha incollato alla tv una media di 3.184.000 spettatori pari al 19% di share.

Italia 1, Scontro Tra Titani

La pellicola diretta da Louis Leterrier, con: Sam Worthington, Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Jason Flemyng, Alexa Davalos e Tine Stapelfeldt ha raggiunto, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 1.254.000 spettatori pari a 5.4 punti percentuali di share.

LA7, Lawrence D’arabia

Lawrence D’arabia, Film del 1962 di genere Avventura diretto da David Lean, con Peter O’Toole, Alec Guinness, Anthony Quinn, Jack Hawkins, Omar Sharif, Claude Rains ha totalizzato 423.000 spettatori con uno share del 2.4%.

Tv8, Chelsea – Arsenal

La Finale di Europa League fra Chelsea e Arsenal ha tenuto con il fiato sospeso una media di 2.588.000 spettatori con il 10.4% punti percentuali di share.

NOVE, Una Bugia di troppo

Una bugia di troppo, film del 2012 di genere Commedia, diretto da Brian Robbins, con Eddie Murphy, Allison Janney, Cliff Curtis, Clark Duke, Kerry Washington, Emanuel Ragsdale ha totalizzato, infine, 368.000 spettatori con l’1.5% di share.