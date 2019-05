Una serata davvero particolare. E’ andata nuovamente in onda la sfida fra Che tempo che fa e New Amsterdam, ma le trasmissioni hanno ben presto lasciato il passo ai programmi di approfondimento politico e alle lunghe maratone con l’esito delle elezioni. Chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 25 maggio 2019? Chi ha avuto la meglio nell’ultima domenica di maggio prima che la frenesia elettorale catalizzasse ogni attenzione? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Scopriamo insieme come si è suddiviso il pubblico.

Ascolti tv ieri, 26 maggio 2019

Che tempo che fa, Rai 1

Roberto Baggio, Cesare Cremonini, Enrico Brignano e Jean Todt. Ecco solo alcuni degli ospiti di Fabio Fazio per la nuova puntata dell’amatissima trasmissione di Rai 1. Il programma ha conquistato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

NCIS / FBI, Rai 2

Quando il principale sospettato di un caso di rapina irrisolto è stato rilasciato, la squadra dell’NCIS ha ripreso le sue indagini con una sorveglianza sotto copertura. La serie tv ha tenuto con il fiato sospeso una media di 0.000.000 spettatori per il 00.00% di share. A seguire FBI ha ottenuto una media di 0.000.000 spettatori per il 00.00% di share.

In nome di mia figlia, Rai 3

Nel 1982, Kalinka, la figlia quattordicenne di André Bamberski, è morta mentre si trovava in vacanza in Germania con sua madre e con il patrigno. André si è convinto che non si sia trattato di un incidente e ha iniziato a indagare. Gli esiti di un’autopsia sommaria hanno poi forse confermato i suoi sospetti e lo hanno spinto ad accusare di omicidio il patrigno di Kalinka, il dottor Dieter Krombach. Il film ha raggiunto una media di 0.000.000 spettatori per il 00.00% di share.

Il Gladiatore, Rete 4

Dopo una vittoria contro i Britanni l’imperatore Marco Aurelio ha deciso che il suo successore sarebbe stato il generale Massimo, uomo straordinario, amato da tutti. Commodo ha ucciso il padre e ordinato la morte del generale e della sua famiglia. Massimo è quindi fuggito in Africa per poi diventare gladiatore e tornare a Roma dove si è fatto riconoscere. Il film ha entusiasmato una media di 0.000.000 spettatori con il 00.00% di share.

New Amsterdam, Canale 5

Marie, una donna poliziotto in servizio, è stata investita da un veterano di guerra che ha causato l’incidente perché colpito da un ictus.Il suo caso ha catalizzato l’attenzione di tutti i medici dell’ospedale. Il telefilm ha così ottenuto, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Mission: Impossible – Rogue Nation, Italia 1

Il film cult diretto da Christopher McQuarrie, con: Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Ving Rhames e Sean Harris ha tenuto con il fiato sospeso una media di 0.000.000 spettatori. Share pari a 00.00 punti percentuali.

Non è L’Arena, La7

Massimo Giletti ha condotto una puntata della sua trasmissione in onda su La7. Il programma si è occupato, non potendo parlare di politica, di persone comuni che hanno dovuto compiere gesti eroici ed ingaggiare una vera e propria battaglia con lo Stato per vedersi riconoscere i propri diritti. Il programma ha interessato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Django Unchained, Tv8

Nel sud degli Stati Uniti, due anni prima della guerra di secessione, lo schiavo nero Django è riuscito a riacquistare la sua libertà grazie a King Schultz, un ex dentista tedesco trasformatosi in cacciatore di taglie. Dopo aver imparato a destreggiarsi tra pistole e duelli, Django è diventato a sua volta un ottimo cacciatore di taglie ma in testa ha continuato ad avere un solo obiettivo da concretizzare a qualunque costo: riuscire a rintracciare la moglie e liberarla dalla schiavitù a cui la costringeva Calvin Candie. Il film ha portato a casa 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Little Big Italy, Nove

Francesco Panella è andato alla scoperta dei più autentici ristoranti di New Orleans per una sfida all’ultimo piatto tra i locali del cuore di 3 italiani residenti nella culla del jazz. Il programma è stato visto, secondo gli ascolti tv di ieri, da una media di 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.