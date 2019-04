Cosa dicono gli ascolti tv di ieri, 14 aprile 2019? Chi ha vinto la nuova sfida fra Che tempo che fa, il programma di Rai 1 condotto da Fabio Fazio, e L’amore strappato, la fiction di Canale 5 con Sabrina Ferilli ed Enzo Decaro? In quanti, invece, hanno seguito Le Iene su Italia 1 o Non è L’Arena su La7? Gli addetti ai lavori, poi, sono curiosi di sapere come sia andata la prima serata di Tv8 che è stata interamente dedicata alla passione per le due ruote. Quanti tifosi si sono sintonizzati per seguire le gare? Ecco tutti i dati Auditel della serata dei maggiori canali del digitale terrestre.

Ascolti tv ieri, 14 aprile 2019

Boom per L’amore Strappato che Sale ancora nell’ultima puntata di ieri sera arrivando quasi al 20% di share e vincendo su Che Tempo che fa. Ecco tutti i dati.

Ascolti Rai 1 – Che tempo che fa

Rita Cucchi, Giovanni Cucchi, Ilaria Cucchi e Fabio Anselmo, Gino Paoli, Raffaella Carrà, Paola Cortellesi e Carla Signoris, Ferruccio de Bortoli e Stefano Accorsi. Ecco solo alcuni degli ospiti di Fabio Fazio per la nuova puntata del programma di Rai 1. La trasmissione ha conquistato una media di 3.652.000 spettatori pari 14.5% di share.

A seguire Che Tempo che Fa – Il Tavolo ha portato a casa una media di 1.896.000 telespettatori pari al 10.7% di share.

Ascolti Rai 2 – NCIS / FBI

Quando due ladri sono stati uccisi da un pacco bomba indirizzato a un sottufficiale della Marina, quest’ultimo ha iniziato a sospettare della moglie Sheba, protagonista di un reality show molto amato da McGee. Nel frattempo, Vance, ancora in congedo nonostante le pressioni della figlia, ha conosciuto una donna, Mallory, nello studio di fisioterapia che frequentava. Il telefilm americano ha appassionato una media di 1.677.000 spettatori pari al 6.4% di share mentre FBI totalizza 1.556.000 spettatori pari al 6.5% di share.

Ascolti Rai 3 – Città segrete

Il programma di Rai 3 ha informato una media di 876.000 spettatori pari al 3.7% di share.

Ascolti Rete 4 – Prova a prendermi

La pellicola diretta da Steven Spielberg, con: Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Christopher Walken, Martin Sheen, Amy Adams e James Brolin ha incollato davanti alla tv una media di 597.000 spettatori. Share pari a 2.9 punti percentuali.

Ascolti Tv L’amore strappato su Canale 5

Arianna è stata strappata ai suoi genitori da molti anni quando questi ricevono il conto di uno degli istituti. Rosa può così trovare, però, in quelle carte, un indizio importante per ritrovare la figlia. La fiction con Sabrina Ferilli ed Enzo Decaro ha raggiunto, secondo gli ascolti tv, una media di 4.329.000 spettatori pari al 19.3% di share.

Ascolti Italia 1 – Le Iene Show

Nadia Toffa, Filippo Roma e Matteo Viviani hanno condotto una nuova puntata de Le Iene Show. Tante le inchieste in onda. La trasmissione ha raccolto una media di 2.052.000 spettatori con il 11.5% di share.

Ascolti LA7 – Non è L’Arena

Nuova puntata del programma condotto da Massimo Giletti. Il giornalista si è occupato di numerosi temi, ma tutta la prima parte del programma è stata dedicata ad una lunga intervista a Flavio Briatore. La trasmissione ha informato una media di 1.222.000 spettatori pari al 6.1% di share.

Ascolti TV8 – GP Americhe

Terzo appuntamento del mondiale 2019. Dal Circuit Of The Americas negli Stati Uniti è andata in onda la gara della Moto 2. A sintonizzarsi su Tv8 sono stati 1.161.000 tifosi pari al 5% di share.

Ascolti NOVE – Camionisti in trattoria

Chef Rubio, insieme ai suoi amati camionisti, girando l’Italia in cerca delle migliori trattorie del Paese si è recato, questa volta, in Sicilia. La trasmissione ha agguantato una media di 511.000 spettatori con 2 punti percentuali di share.