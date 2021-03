Canzone segreta vs Ciao Darwin a Grande Richiesta: chi ha vinto la prima serata secondo gli ascolti tv di ieri, 12 marzo 2021? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Soffermiamoci sull’inedita sfida fra il nuovo programma di Rai 1 condotto da Serena Rossi e la replica di Ciao Darwin con Paolo Bonolis. Analizzeremo qui insieme le preferenze del pubblico passando dalla prima serata al lungo pomeriggio di sfide fra Rai 1 e Canale 5.

Ascolti: Canzone segreta, Ciao Darwin A Grande Richiesta. Dati Auditel ieri, 12 marzo 2021

Vince Serena Rossi contro l’ennesima replica del programma di Paolo Bonolis. Canzone Segreta ha ricevuto numerose critiche, nessuno credeva, ieri sera, che potesse raggiungere tali dati. Eppure il pubblico ha apprezzato … .

Rai 1: il nuovo programma Rai condotto da Serena Rossi e intitolato Canzone Segreta ha debuttato con una media di 4.168.000 spettatori pari al 19.34% di share.

Rai 2: The Good Doctor, la serie tv straniera, ha appassionato una media di 1.380.000 spettatori pari al 5% di share. A seguire la serie The Resident ha entusiasmato 905.000 spettatori. Share pari a 4.2 punti percentuali.

Rai 3: Titolo V ha interessato una media di 480.000 spettatori pari al 2.2% di share.

Rete 4: la nuova puntata di Quarto Grado, la rubrica di approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi, affiancato da Alessandra Viero, ha informato una media di 1.540.000 spettatori. Share del 7.8%. Tra i casi, così come settimana scorsa: la scomparsa della coppia di Bolzano, Peter Neumair e Laura Perselli e l’omicidio di Faenza.

Canale 5: la puntata di Ciao Darwin – A grande richiesta, ha divertito e intrattenuto una media di 2.594.000 spettatori. Share del 13.4%. A sfidarsi erano chic contro choc.

Italia 1: Le Iene Show hanno raccolto una media di 1.335.000 spettatori pari al 7.2% di share. Fra i servizi anche quello dedicato a Topolino e Topolina ovvero Paolo Brosio e la fidanzata.

La7: Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi ‘Zoro’ e Marco Dambriosio ‘ Makkox’, ha ottenuto una media di 1.086.000 spettatori pari a 5.8 punti percentuali di share.

Tv8: il film del 2018 intitolato Venom ha tenuto con il fiato sospeso una media di 463.000 spettatori per l’1.8% di share.

Nove: Fratelli di Crozza, lo show di Maurizio Crozza, ha potato a casa una media di 1.346.000 spettatori. Share del 5.1%.

Ascolti Tv, dati Ascolto ieri, DayTime Pomeriggio

Rai 1

Oggi è un altro giorno: 1.869.000 spettatori per il 13% di share

Il Paradiso delle signore: 2.126.000 spettatori. Share del 17.23%.

La Vita in diretta: 2.336.000 spettatori per il 17.40% di share.

Canale 5

Beautiful: 2.794.000 spettatori per il 16.9%

Una Vita: 2.722.000 spettatori per il 17.28%.

Uomini e Donne: 2.999.000 spettatori pari al 22.20% di share. Seconda parte con: 2.519.000 spettatori per il 22.30% di share.

Daydreamer- Le ali del sogno: 2.105.000 spettatori per il 17.72% di share.

Pomeriggio 5: 1.946.000 spettatori per il 15.60% di share. Nella seconda parte 2.221.000 spettatori per il 15.60% di share.