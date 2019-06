Serata molto particolare. Dopo la fine del GF 16 il palinsesto pare essersi svuotato. Cosa dicono pertanto gli ascolti tv di ieri, 17 giugno 2019? Cosa hanno visto i telespettatori in prima serata? Ecco i dati Auditel dei maggiori canali del digitale terrestre. L’offerta, nonostante tutto, era davvero ampia. Sono andati in onda, infatti, film pronti ad abbracciare un’ampia fetta di target, ma anche programmi di approfondimento politico, partite di calcio e programmi musicali, come quello di Vasco Rossi su Canale 5.

Ascolti tv ieri, 17 giugno 2019

Ascolti Tv – Appuntamento al parco | Rai 1

Emily Walters, una vedova di origini americane con una situazione finanziaria precaria, anche per colpa del defunto marito che la tradiva ripetutamente, ha iniziato a detestare il figlio Philip che preoccupato la lesortava a correre ai ripari. Per fortuna l’amica Fiona ha favorito l’amicizia di Emily con il commercialista James Smythe. Quest’ultimo ha iniziato a corteggiarla senza successo. Emily un giorno ha assistito infatti all’aggressione, da parte di un gruppo di teppisti, di Donald Horner, un uomo che viveva in una baracca da lui costruita in un terreno pubblico, e ha iniziato ad interessarsi a lui. Il film ha commosso una media di 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.

Audience – Germania vs Danimarca | Rai 2

Nuovo match per gli europei Under 21. A scendere in campo, più agguerrite che mai sono state: Germania e Danimarca. La partita ha tenuto con il fiato sospeso una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Ascolti Tv – Prima dell’alba – la Rampa | Rai 3

Salvo Sottile, nella nuova edizione speciale, in prima serata, del programma “Prima dell’alba – La Rampa”, ha raccontato il suo nuovo viaggio da un edificio abbandonato della periferia romana: “la Rampa”, un luogo simbolico dove il giornalista ha incontrato i protagonisti di mondi sommersi, spesso abbandonati e lontani dal circo mediatico. La trasmissione ha interessato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Auditel – Quarta Repubblica | Rete 4

Nicola Porro si è occupato dello scandalo Procure che vede coinvolto il Pm Luca Palamara. Attraverso testimonianze e immagini inedite, raccolte dal programma, si è cercato di fare luce sui nuovi sviluppi del caso: dalle intercettazioni tra Palamara e l’ex ministro renziano Luca Lotti. Sono emerse nuove trattative tra politica e magistratura, sia sulle nomine sia sulla richiesta di archiviazione del caso Consip.

Successivamente è andata in onda un’inchiesta sulle Ong pronta a mostrare come queste organizzazioni utilizzino, per le tratte del Mediterraneo, non solo navi ma anche aerei. Nel corso della puntata, è stato poi dato ampio spazio al ritorno di Amanda Knox in Italia. Tra gli ospiti: Vittorio Feltri e Alessandro Sallusti. La trasmissione ha così informato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Ascolti Tv – Siamo solo noi – Sei come 6 | Canale 5

Ad andare in onda in prima serata è stato il docuconcerto di Giorgio Verdelli dedicato a Vasco Rossi ovvero il raccontare delle 6 “splendide giornate” in programma a San Siro. Una vera e propria full immersion nel concerto di Vasco costruita come in un gigantesco flashback televisivo che inizia dallo smontaggio del palco e ripercorre la magia della serata, passando continuamente da Vasco al pubblico alla band, dalle prove sino all’ultima data. Voce narrante: Gerry Scotti. Lo show ha intrattenuto una media di 0.000.000 spettatori per il 00.00% di share.

Audience – Tower Heist – Colpo ad alto livello | Italia 1

Josh Kovacs, direttore del personale del Tower, un lussuoso grattacielo residenziale di New York di proprietà del magnate Arthur Shaw, ha dovuto scoprire, suo malgrado, che l’amato capo era accusato di bancarotta fraudolenta e che aveva truffato, tra gli altri, anche tutti i suoi dipendenti, investendo i loro fondi pensione e lasciandoli senza un soldo. La sua furiosa reazione è costata all’uomo il licenziamento. Il film ha raggiunto una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Ascolti – Suspect – Presunto colpevole | La7

Carl Anderson, un reduce del Vietnam sordomuto che vive da molti anni sulla strada, è stato accusato dell’omicidio di una giovane segretaria, assistente di un magistrato che si è suicidato . Tutti gli indizi sono sembrati essere contro di lui. Kathleen Riley, giovane e bella donna avvocato, è stata incaricata del caso come legale d’ufficio, ma a poco a poco la donna si è resa conto che la vicenda nascondeva qualcosa di poco chiaro. La pellicola ha tenuto con il fiato sospeso una media di 0.000.000 spettatori per il 00.00% di share.

Ascolti – The Karate Kid – La Leggenda Continua | Tv8

Il film del 2010 diretto da Harald Zwart, con: Jaden Smith, Jackie Chan, Taraji P. Henson, Yu Rong-Guang e Tess Liu, Xu Ming ha portato a casa, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 0.000.000 spettatori. Share pari a 00.00 punti percentuali.

Audience – Prima o poi mi sposo | NOVE

Mary Fior, presa nella preparazione delle nozze della miliardaria Fran Donnolly, ha rischiato di essere travolta da un cassonetto delle immondizie. A salvarla è stato Steve Edison, un pediatra. Dopo l’incidente è scoccato subito il colpo di fulmine. Peccato che Steve fosse proprio il promesso sposo della ricca cliente. Il film ha appassionato 0.000.0000 spettatori. Share del 00.00%.