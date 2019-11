Quarta puntata di Adrian. Ancora occhi completamente puntati su Adriano Celentano nella speranza che il pubblico dia ad Adriano Celentano una seconda possibilità. Cosa dicono quindi gli ascolti tv di ieri, 28 novembre 2019? Il progetto non è stato compreso? Celentano si è giocato i telespettatori l’anno scorso? Oltre al Molleggiato vi erano però tanti programmi e film in onda. Analizziamo insieme i risultati raggiunti dai maggiori canali del digitale terrestre andando a scoprire le preferenze del pubblico. Ecco tutti i dati Auditel della prima serata.

Ascolti tv ieri sera, sfida fra La famiglia von Trapp – Una vita in musica e Adrian. Auditel 28 novembre 2019

La famiglia von Trapp – Una vita in musica, Rai 1

L’anziana Agathe von Trapp ha raccontato la sua vita alla giovane nipote americana Kirsty: Agathe, con una grande passione per il canto, è cresciuta in Austria con i numerosi fratelli e sorelle e, alla morte dell’amata madre, si è presa cura della casa e di suo padre Georg von Trapp, eroe austriaco della prima Guerra mondiale. L’uomo trovò, però, all’epoca, un nuovo amore e una madre per i suoi figli, l’istitutrice Maria. Il film ha conquistato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Frozen – Il Regno di Ghiaccio, Rai 2

Il film d’animazione ha incollato alla tv una media di 0.000.000 fra grandi e piccini. Share pari a 00.00 punti percentuali. Nell’immaginario regno di Arendelle, situato su un fiordo, vivevano due sorelle unite da un grande affetto. Un giorno, però, il magico potere di Elsa di comandare la neve e il ghiaccio per poco non uccise la più piccola Anna. Cresciuta nel dolore di quel ricordo, Elsa si rinchiuse nel palazzo e allontanando da sé l’amata sorella per lunghi anni, fino al giorno della sua incoronazione a regina. Ancora una volta l’emozione ha prevalso scatenando la magia e facendo piombare il regno in un inverno senza fine. Anna, con l’aiuto del nuovo amico Kristoff e della sua renna Sven, non si è però data per vinta e ha inseguito la sorella fin dove si era nascosta, affrontando mille avversità.

Stati generali, Rai 3

Serena Dandini ha intrattenuto con una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share. Il programma ha messo in scena tra fantasia, satira politica e di costume e incursioni nella realtà, la situazione del nostro Paese in questo tumultuoso passaggio tra il 2019 e il 2020. Tanti gli ospiti in studio fra cui anche l’attore Lino Guanciale.

Dritto e Rovescio, Rete 4

Paolo Del Debbio in apertura ha avuto un lungo confronto con il leader della Lega Matteo Salvini sui temi di più stretta attualità politica, economica e sociale: la manovra economica, il movimento delle sardine che continua a organizzare manifestazioni in tutta Italia, l’immigrazione, le manifestazioni d’odio e l’allerta maltempo, che sta piegando il nostro Paese mettendo in luce le debolezze delle infrastrutture. Nel corso della serata, quest’ultimo importantissimo tema, è stato largamente approfondito con il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il senatore Gianluigi Paragone (M5S) e il deputato Gianfranco Librandi (Italia Viva). Il programma ha informato una media di 0.000.000 spettatori con il 00.00% di share.

Adrian di Adriano Celentano, Canale 5

Adriano Celentano ha appassionato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share. Il Cartone vero e proprio ha totalizzato 0.000.000 pari al 00.00% di share. Ospite in serata: Morgan.

The Transporter Legacy, Italia 1

La bellissima Anna ha atteso quindici lunghi anni per sentirsi finalmente pronta per vendicarsi dell’uomo che le ha distrutto la vita. Non ha potuto però fidarsi di nessuno, solo delle sue complici e del leggendario Frank Martin. La serie tv ha entusiasmato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Piazzapulita, La7

Il programma di Corrado Formigli ha ottenuto una media di 0.000.000 spettatori con uno share del 00.00%. In serata si è parlato della fondazione Open che ha sostenuto l’attività politica di Matteo Renzi, del movimento delle sardine e della manovra economica. Ospiti in serata: Carlo Calenda, Lucia Borgonzoni, Tito Boeri, Roberto Burioni e Massimo Gramellini.

Lazio – Cluj, Tv8

La Lazio ha affrontato l’avversaria con la consapevolezza di dover assolutamente vincere per sperare nel difficile passaggio del turno. Il match di calcio ha raccolto una media di 0.000.000 fra tifosi e semplici appassionati. Share del 00.00%.

Clandestino, NOVE

Il programma tv ha ottenuto, secondo gli ascolti di ieri, una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.