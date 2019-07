Amiche da morire, ovvero il film del 2013 con Claudia Gerini, Cristiana Capotondi e Sabrina Impacciatore in onda su Rai 1 o il nuovo appuntamento con Temptation Island 2019, ovvero la quinta dell’attesissimo programma? Chi ha vinto la prima serata secondo gli ascolti tv di ieri sera, 22 luglio 2019? Analizziamo insieme i dati Auditel scoprendo anche quanto hanno raggiunto gli altri maggiori canali del digitale terrestre.

Ascolti tv ieri sera – 22 luglio – vince Temptation Island

Il programma di Canale 5 vince la serata continuando a migliorare i propri dati e a battere ogni record. Ieri sera ha portato a casa il 23.6% di share. Ecco tutti i dati nel dettaglio.

Audience Amiche da morire | Rai 1

Tre donne, diverse per carattere, comportamento e costume, si sono ritrovate a vivere una stravagante avventura insieme. Gilda, arrivata dal continente a portare gioia ai pescatori di tonno, Olivia, ingenua e fedele consorte e Crocetta, modesta e maldestra, sono state coinvolte nell’omicidio a sangue freddo del marito, ladro e fedifrago di Olivia. Tutte e tre hanno cercato quindi in tutti i modi di depistare le indagini e nascondere l’ingente refurtiva accumulata dall’uomo in numerose rapine. Il film ha conquistato una media di 2.508.000 spettatori pari al 13.8% di share.

Ascolti Hawai Five-0 | Rai 2

Alla vigilia di Natale, Danny ha raccontato a Charlie una storia riguardante un caso recente con criminali vestiti da Babbo Natale e un miracolo natalizio. La serie tv ha così incollato davanti alla tv una media di 1.042.000 spettatori pari al 5.9% di share.

Auditel La meccanica delle ombre | Rai 3

Duval, un contabile molto preciso nel proprio lavoro, è stato licenziato a causa di esuberi aziendali. Dopo alcune ricerche infruttuose è stato contattato da un certo Clément, un tipo misterioso, che gli ha offerto un nuovo impiego. Ben presto Duval si è però reso conto che il contenuto di queste cassette che doveva trascrivere scottava parecchio. Il film ha entusiasmato una media di 993.000 spettatori pari al 5.2% di share.

Ascolti TV Gone | Rete 4

Zoey, giovane studentessa di medicina, è stata sequestrata mentre tornava a casa dopo una serata con le amiche. Kit, Frank, Bishop e tutta la squadra antisequestro hanno iniziato ad indagare sul caso, interrogando per primi i due soci fondatori della DestiNation. La serie tv ha tenuto con il fiato sospeso una media di 530.000 spettatori pari al 2.9% di share.

Ascolti TV Temptation Island 2019 | Canale 5

Il viaggio all’interno dei sentimenti ha regalato gioie e dolori ai suoi protagonisti. Nella quinta puntata di Temptation Island 2019 diverse coppie sono state messe davanti ad una scelta davvero importante: rimanere insieme o lasciarsi. Per molti protagonisti, però, scoprire la realtà è stato abbastanza traumatico. Il programma condotto da Filippi Bisciglia ha intrattenuto una media di 3.661.000 spettatori pari al 23.6% di share.

Il viaggio nei sentimenti termina con un falò di confronto in sospeso… Nella prossima puntata scopriremo come andrà a finire fra Massimo e Ilaria! Buonanotte 🌟 #TemptationIsland pic.twitter.com/NZbNZQ4ZwL — Temptation Island (@TemptationITA) July 22, 2019

The Fast And The Furious: Tokyo Drift | Italia 1

Il pilota Shaun Boswell, per sfuggire alla galera, si è nascosto a Tokyo presso uno zio militare. Una volta in Giappone però è finito in un pericoloso giro di gare di velocità. Il film ha appassionato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 983.000 spettatori pari a 5.4 punti percentuali di share.

L’impero del Sole | La7

Dopo l’invasione della Cina da parte dei giapponesi, Jim Graham ha iniziato a vagabondare per le strade di Shangai. Arrestato dai giapponesi, l’uomo è rimasto rinchiuso in un campo di prigionia sino all’adolescenza. Il film ha raggiunto una media di 367.000 spettatori pari al 2.3% di share.

Agente 007 – si vive solo due volte | Tv8

Ritenuto dai suoi stessi capi ormai morto, James Bond si è ripresentato nel suo ufficio. A lui è stata dunque affidata la missione contro l’organizzazione dello “Spectre” pronto ad attuare il piano che mira a provocare la III guerra mondiale. La pellicola cult ha portato a casa, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 428.000 spettatori pari al 2.4% di share.

Earth from Space – Le meraviglie del pianeta | NOVE

Il documentario ha interessato una media di 227.000 spettatori pari a 1.8 punti percentuali di share.