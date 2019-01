Cosa hanno visto, secondo gli ascolti tv di ieri, 16 gennaio 2019, i telespettatori? Chi ha vinto fra la prima serata televisiva fra: Al posto tuo e Ho cercato il tuo nome? Due i film a confronti in onda rispettivamente sulle ammiraglie avversarie. In quanti, invece, si sono sintonizzati sugli altri maggiori canali del digitale terrestre? Tanti, infatti, erano i programmi in onda. Su Rai 3 vi era Federica Sciarelli con una nuova puntata di Chi l’ha visto?. Su Rete 4, ad esempio, vi era una nuova puntata del programma di Piero Chiambretti ovvero di #Cr4.

Ascolti tv ieri, 16 gennaio 2019

Rai 1: Al posto tuo

Luca Molteni e Rocco Fontana, due direttori creativi di un’azienda che produce sanitari, hanno avuto due vite molto diverse. Il primo ha vissuto da single in una casa di città, l’altro, invece, in campagna, con la moglie Claudia e con tre figli. Ad un certo punto però qualcosa ha sconvolto le loro vite. La fusione delle loro due aziende ha portato i due direttore a scontrarsi per agguantare l’unico posto disponibile. I due hanno anche dovuto scambiarsi le vite e vivere per una settimana con le usanze dell’altro. Il film ha intrattenuto una media di 3.426.000 spettatori pari al 14.4% di share.

Rai 2: La porta rossa

Come in un incubo, Cagliostro ha assistito al proprio funerale. Al cimitero il commissario è stato sorpreso da uno strano incontro. Jonas, un giovane uomo dall’aria misteriosa rimasto come lui intrappolato in questa vita gli ha rivelato come poter intervenire, seppur debolmente, nel mondo. La replica della terza puntata della prima stagione della fiction Rai con Lino Guanciale ha appassionato una media di 1.371.000 spettatori pari al 6% di share.

Rai 3: Chi l’ha visto?

Tanti appelli per le persone scomparse, ma anche diversi casi di cronaca. Federica Sciarelli si è occupata della morte di Sissi Trovato Mazza ed è tornata ad accendere i riflettori sul caso della giovane. Due le emergenze arrivate in studio. La trasmissione di Rai 3 ha informato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 2.535.000 spettatori pari ad uno share del 12.3%.

Rete 4: #Cr4

Nuova puntata dello show di Chiambretti. In copertina “Il sud dov’è?”. Tra gli ospiti: Azzurra Serena Barbuto, Lello Arena, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris e il rapper Rocco Hunt. Alfonso Signorini ha approfondito il tema dell’estetica insieme al chirurgo plastico Giacomo Urtis. La trasmissione ha conquistato una media di 980.000 spettatori con il 5.4% di share.

Canale 5: Ho cercato il tuo nome

Zac Efron, Blythe Danner, Taylor Schilling, Jay R. Ferguson, Riley Thomas Stewart e Joe Chrest sono stati i protagonisti del film d’amore in onda sull’ammiraglia Mediaset. La pellicola ha incollato davanti alla tv 2.421.000 spettatori pari all’11.5% di share.

Italia 1: I Mercenari 3

Barney Ross, Lee Christmas ed il resto del gruppo degli Expendables hanno affrontato Conrad Stonebanks. Quest’ultimo, dopo aver abbandonato il gruppo, divenne un commerciante d’armi che Barney è stato costretto ad uccidere. Peccato però che Stonebanks sia sopravvissuto all’attentato e abbia messo in piedi un piano diabolico per vendicarsi di quanto gli era accaduto e sterminare tutti i vecchi colleghi. L’ultima missione de I Mercenari è divenuta così uno scontro fra i modi della vecchia scuola e quelli di una tecnologia avanzata. Il film ha ottenuto, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 1.849.000 spettatori per il 8.6% di share.

LA7: Speciale Atlantide con Andrea Purgatori – I giorni dell’odio

L’arresto di Cesare Battisti ha riaperto ferite mai chiuse. Andrea Purgatori ha presentato due film molto importanti sugli anni più brutti per il nostro Paese. Accanto al conduttore anche Paolo Mieli. Nel corso della serata sono quindi andati in onda La prima Linea, diretto da Renato Di Maria e interpretato da Riccardo Scamarcio e Giovanna Mezzogiorno. La pellicola ha portato a casa una media di 601.000 spettatori con uno share del 2.6%.

A seguire è stato trasmesso La seconda volta di Mimmo Calopresti, con Nanni Moretti e Valeria Bruni Tedeschi. Il film mette è stato visto, secondo gli ascolti tv di ieri, da 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.

TV8: Star Trek

James Tiberius Kirk è nato tra le stelle ed è cresciuto nell’Iowa. L’uomo, ribelle e ostinato, ha voluto conoscere il nome della bella Uhura, onorare la memoria del padre ed esplorare nuovi mondi per arrivare là dove nessun uomo era giunto prima. Insieme a lui anche Spock, nato sul pianeta Vulcano da madre umana e padre vulcaniano. I due giovani, sull’Enterprise, prestigiosa nave spaziale governata dal Capitano Christopher Pike, hanno affrontato un temibile nemico venuto dal futuro. Il film di fantascienza ha entusiasmato una media di 394.000 spettatori pari al 1.8% di share.

Nove: Tutto tutto niente niente

L pellicola diretta da Giulio Manfredonia, con: Antonio Albanese, Fabrizio Bentivoglio, Federico Torre, Paolo Villaggio e Lunetta Savino ha fatto ridere, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 637.000 spettatori pari a 2.7 punti percentuali di share.