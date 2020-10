Ballando con le Stelle contro Tu si que vales: la sfida continua. Chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri sera, sabato 24 ottobre 2020? Su Rai 1 a tener banco è stato l’appuntamento con il dance show condotto da Milly Carlucci. Su Canale 5 invece, a tener incollati i telespettatori all’ammiraglia Mediaset, è stato l’appuntamento con lo show condotto da Belen Rodriguez che vede in giuria Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti oltre a Sabrina Ferilli a capo della giuria popolare. Tante le trasmissioni, i film e le serie tv in onda sui maggiori canali del digitale terrestre. Analizziamo dunque insieme le preferenze del pubblico controllando i dati Auditel della prima serata.

Su Rai 1 la nuova puntata di Ballando con le Stelle, il dance show del sabato sera di Rai 1, ha intrattenuto una media di 4.211.000 spettatori pari al 20.5% di share. Mentre dalle 20.42 alle 21.22, Ballando con le Stelle tutti in pista ha ottenuto ben 4.379.000 spettatori pari al 17.5% di share. Elisa Isoardi, nonostante l’infortunio, è comunque scesa in pista riuscendo a ballare e a rimanere in gara. Da segnalare che non c’è stato nessun eliminato nella puntata di ieri sera, e che lo spareggio tra due coppie meno votate avverrà settimana prossima.

Rai 2: la serie tv straniera S.W.A.T ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.29200.000 spettatori. Share pari a 5.1 punti percentuali. A seguire Criminal Minds ha appassionato 1.012.000 spettatori per il 4.1% di share.

Rai 3: il programma condotto da Maria Tozzi ha debuttato con una media di 1.396.000 spettatori. Share del 6.2%. Dal Lazzaretto di Venezia il conduttore ha compiuto un’indagine sulle tracce delle antiche pandemie e cercato così affinità e differenze con quella attuale.

Rete 4: la pellicola intitolata Trappola di Cristallo si è aggiudicata una media di 710.000 spettatori. Share del 3.2%

Su Canale 5 la settima puntata del talent show con giudici Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari ha emozionato una media di 5.476.000 spettatori con uno share del 26.9%! Da segnalare l’esibizione di due gemelli acrobati molto bravi che hanno lasciato tutti di stucco e agguantato la Finale al primo colpo. La parte divertente? Il particolare ritratto di Rudy Zerbi dipinto da un artista molto estroso e con un grande “pennello”.

Su Italia 1 il film intitolato Monster Trucks ha raccolto davanti al teleschermo una media di 1.023.000 spettatori. Share pari a 4.2 punti percentuali.

Su La 7 il documentario Atlantide dedicato a Pantani ed intitolato “Pantani vita e morte di un Pirata” ha interessato una media di 447.000 spettatori. Share del 2.1%.

Su Tv8 il film intitolato L’uomo bicentenario, un vero e proprio capolavoro, ha conquistato una media di 231.000 spettatori. Share dell’1%.

Su Nove, infine, Gang Latine a Milano ha portato a casa 243.000 spettatori. Share pari a 1 punto percentuale.