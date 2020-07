Terza accesissima sfida fra Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada contro Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Da un lato, su Rai 1, è andato in onda 20 anni che siamo italiani, dall’altro, su Canale 5, Ciao Darwin. Chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 4 luglio 2020? Settimana scorsa i due programmi erano quasi in pareggio. Ecco tutti i dati Auditel della prima serata televisiva in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Tanti erano i programmi e i film in onda. Analizziamo insieme le preferenze dei telespettatori. Occhi puntati, però, su Rete 4 dopo il ritorno delle soap opera in prima serata.

Ascolti tv ieri, 4 luglio 2020: i dati Auditel

Vince Ciao Darwin su Canale 5 !

20 anni che siamo italiani, Rai 1: lo show ha intrattenuto una media di 2.074.000 spettatori pari al 12.7% di share.

90 goal flash, su Rai 2: la trasmissione legata al Campionato di Calcio di Serie A ha interessato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share. A seguire il film Lo specchio della vendetta ha tenuto con il fiato sospeso una media di 860.000 spettatori. Share del 5.1%.

Audace colpo dei soliti ignoti, su Rai 3: la pellicola ha raggiunto in media 755.000 spettatori pari ad uno share del 4.4%.

Una Vita, su Rete 4: la soap opera ha appassionato una media di 956.000 spettatori con il 6% di share.

Ciao Darwin 7 – La resurrezione, su Canale 5: Paolo Bonolis e Luca Laurenti hanno fatto ridere una media di 2.326.000 spettatori pari al 16.2% di share.

Alla ricerca dell’isola di Nim, su Italia 1: il film ha ottenuto una media di 792.000 spettatori. Share del 4.7%.

Philadelphia, su La7: la pellicola ha emozionato una media di 534.000 spettatori. Share pari a 3.3 punti percentuali di share.

Nemiche amiche, su Tv8: la pellicola ha raccolto una media di 373.000 spettatori con 2.5 punti percentuali di share.

Pietro Maso – Io ho ucciso, su Nove: la trasmissione si è aggiudicata una media di 307.000 spettatori e l’1.8% di share.