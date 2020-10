Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, domenica 11 ottobre 2020? Su Rai 1 è andato in onda il match fra Polonia e Italia valido per la Uefa Nations League. Su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Live non è la d’Urso, il programma di Barbara d’Urso. Oltre alle due ammiraglie avversarie vi erano anche altre sfide. Quella fra Che tempo che fa, ad esempio, con Fabio Fazio, su Rai 3 e Non è L’Arena di Massimo Giletti su La7. Chi ha avuto la meglio? Analizziamo insieme i dati Auditel.

Ascolti Tv: dati Auditel ieri sera, domenica 11 ottobre 2020

Record stagionale per Live Non è la d’Urso. Ottimi ascolti, nel pomeriggio, per Mara Venier

Su Rai 1 il match di calcio Polonia vs Italia ha tenuto con il fiato sospeso una media di 6.814.000 spettatori pari al 26.2% di share.

Rai 2: NCIS, la serie tv straniera, ha entusiasmato una media di 1.392.000 spettatori pari al 5.20% di share. Nel secondo episodio: 1.154.000 spettatori per il 4.60% di share.

Rai 3: la nuova puntata di Che tempo che fa ha conquistato una media di 2.648.000 telespettatori raggiungendo un audience del 10.3%.

Rete 4: il film Le due vie del destino ha raccolto davanti alla tv una media di 642.000 spettatori pari al 3%.

Canale 5: Live Non è la d’Urso con ospiti del calibro di Gabriel Garko, Franceska Pepe, Francesca Cipriani e il Mago Otelma ha intrattenuto una media di 2.432.000 spettatori. Share del 15.9%. Record stagionale ! Nella prima parte erano sintonizzati 2.975.000 spettatori per l’ 11.20% di share.

Italia 1: la pellicola Viaggio nell’isola misteriosa ha raggiunto una media pari a 1.532.000 spettatori con uno share del 6.50%.

Su La7 la nuova puntata de Non è l’Arena di Massimo Giletti ha interessato una media di 860.000 spettatori pari al 5.70% di share.

Tv8: MasterChef Italia ha ottenuto una media di 591.000 spettatori pari al 3% di share.

Nove: Paolo Borsellino – Era mio padre ha portato a casa 260.000 spettatori. Share pari a 1.10punti percentuali.

Auditel ieri pomeriggio, domenica 11 ottobre 2020

Chi ha vinto, invece, la sfida degli ascolti del pomeriggio televisivo? Ecco tutte le sfide tra Rai 1 e Canale 5.

Rai 1:

Domenica In: 3.551.000 spettatori con uno share del 19.2%. Seconda parte: 3.211.000 spettatori per il 18.7% di share.

Da noi a ruota libera: 2.301.000 spettatori. Share del 14.1%

Canale 5:

Beautiful: 2.437.000 spettatori. Share 13.17%

Una Vita: 2.124.000 spettatori. Share dell’11.44%.

Il Segreto: 1.768.000 spettatori. Share del 9.97%

Daydreamer – Le ali del sogno: 1.913.000 spettatori per l’11.81% di share.

Domenica Live: 2.047.000 spettatori per il 12.6%.