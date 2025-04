Come sono andati gli ascolti tv dei funerali di Papa Francesco andati in onda ieri, sabato 26 aprile 2025? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv delle dirette di Rai, Mediaset, e tutti gli altri programmi in onda sulle varie reti televisive dedicati all’ultimo saluto al Pontefice.

Ascolti tv funerali Papa Francesco: i dati Auditel di sabato 26 aprile 2025

I funerali di Papa Francesco, che si sono svolti a Roma ieri, Sabato 26 aprile 2025, sul sagrato della Basilica di San Pietro, in una cerimonia solenne ma sobria, come lui stesso aveva richiesto nel suo testamento, sono stanti senza dubbio l’evento mediatico tra i più seguiti in tv. L’importanza mediatica dell’evento ha visto tutte le principali emittenti televisive italiane modificare il palinsesto a garantire una copertura totale e in diretta della cerimonia.

L’evento è stato trasmesso in diretta su Rai 1, Mediaset con Canale 5, La7, Sky Tg24, Tv2000, tv internazionali è dirette anche in streaming. La cerimonia ha visto la presenza di centinaia di migliaia di persone, tra cui i rappresentanti delle istituzioni come leader mondiali, capi di Stato, autorità religiose e famiglie reali, giunti a Roma per rendere l’ultimo saluto al Pontefice scomparso.

Prima di analizzare i dati Auditel dedicati alle dirette tv per l’ultimo saluto a Papa Francesco, vediamo insiemi cosa è andato i onda e quali sono stati i programmi e le reti televisive che hanno garantito una copertura televisiva in diretta dell’evento.

Cosa è andato in onda: le dirette dedicate ai funerali del Papa

La Rai con il Tg1 ha trasmesso lo Speciale condotto da Laura Chimenti, con Olivero Bergamini e Ignazio Ingrao. Il Tg2 ha raccontato i funerali di Papa Francesco nello Speciale condotto da Adele Ammendola. Le esequie papali hanno avuto spazio anche nelle edizioni del Tg3 e della Tgr, oltre che una lunga diretta su Rai News24. Anche Mediaset, su Canale 5 con Speciale TG5 condotto da Cesara Buonamici dal titolo ”Il mondo piange Francesco”, ha garantito copertura alle esequie del Pontefice. La diretta a cura di Alfredo Vaccarella e con il coordinamento di Alberto Bilà, ha avuto come ospiti in studio Alessandro Sallusti e Don Walter Insero.

Su LA7, nella giornata di ieri è andato in onda uno speciale del TgLa7 condotto dal direttore della testata Enrico Mentana, mentre SKY TG24 ha seguito la diretta con lo speciale ”Addio Francesco”. Non poteva mancare TV2000 E RADIO INBLU2000 con lo speciale ‘Papa Francesco’ condotto da Gennaro Ferrara. Su RTL 102.5 ha trasmesso lo speciale condotto dalla direttrice della Testata giornalistica Ivana Faccioli e dal capo redattore Enrico Galletti.

Funerali Papa Francesco: i dati Auditel e gli ascolti tv

Su Rai1 I Funerali di Papa Francesco, dalle 8:22 alle 13:30, sono visti da 4.576.000 spettatori (43.4%). Su Canale5 Speciale TG5 per i funerali del Papa, dalle 8:49 alle 12:59, segna 1.823.000 spettatori pari al 17.7%. Su Rai2 Speciale TG2 – Addio a Papa Francesco, dalle 9:45 alle 12:58, è seguito da 108.000 spettatori con l’1%. Su La7 Speciale TGLa7 – Funerale di Papa Francesco, dalle 9:39 alle 13:23, interessa 692.000 spettatori (5.9%). Su Rai3, Speciale TG3 – I Funerali di Papa Francesco, dalle 12 alle 13:59, è seguito da 308.000 spettatori (2.1%).