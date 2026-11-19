Tale e Quale Show 2026 chiude in crescita. La finale della sedicesima edizione, trasmessa mercoledì 18 novembre su Rai 1, ha conquistato 3.043.000 spettatori con il 22.5% di share, incoronando Selma vincitrice davanti a Roberta Morise e Andrea Perroni. Ultimo posto per Anna Pettinelli.

Un risultato interessante soprattutto se confrontato con il percorso della stagione: il programma aveva debuttato il 23 settembre con 2.600.000 spettatori e il 19,3%, mentre la finale supera nuovamente quota 3 milioni e guadagna più di 3 punti di share rispetto alla prima puntata.

Un segnale significativo per uno dei pochi grandi varietà ancora presenti stabilmente nella prima serata generalista e per un’edizione che ha affrontato anche un cambiamento importante: il passaggio dalla tradizionale collocazione del venerdì al mercoledì sera.

Tale e Quale Show 2026, la finale al 22,5% di share

La serata conclusiva registra:

3.043.000 spettatori – 22,47% di share

Rispetto al debutto della stagione, la crescita è evidente:

Puntata Spettatori Share Debutto 2.600.000 19,3% Finale 3.043.000 22,5% Differenza +443.000 +3,5 punti

La finale porta quindi davanti alla televisione 443 mila spettatori in più rispetto alla prima puntata, mentre lo share cresce dal 19,3 al 22,5%.

È forse questo il dato che racconta meglio l’andamento dell’edizione 2026: Tale e Quale Show non si è limitato a conservare il pubblico dopo il cambio di giorno, ma è riuscito a chiudere con numeri sensibilmente superiori rispetto alla partenza.

Le finali di Tale e Quale Show a confronto, dal 2021 al 2026

Ecco gli ascolti delle ultime sei finali del programma:

Edizione Spettatori finale Share 2026 3.043.000 22,5% 2025 3.142.000 21,6% 2024 3.429.000 22,64% 2023 3.913.000 25,08% 2022 4.454.000 28,1% 2021 4.509.000 22,6%

Nel 2025 la finale aveva raccolto 3.142.000 spettatori con il 21,6%, mentre nel 2024 erano stati 3.429.000 con il 22,64%. Nel 2023 il programma raggiunse 3.913.000 spettatori e il 25,08%, mentre resta eccezionale il 28,1% della finale 2022.

Finale 2026: meno spettatori del 2025, ma più share

Il confronto più interessante è inevitabilmente quello con un anno fa.

2025: 3.142.000 – 21,6%

2026: 3.043.000 – 22,5%

La finale 2026 registra quindi circa 99 mila spettatori in meno, ma guadagna quasi 0,9 punti percentuali di share.

È una dinamica che abbiamo visto sempre più spesso negli ultimi anni: il numero assoluto delle persone davanti alla televisione lineare diminuisce, ma un programma può contemporaneamente aumentare la propria quota sulla platea disponibile.

Da questo punto di vista, Tale e Quale Show chiude il 2026 meglio rispetto alla stagione precedente.

Il 22,5% è praticamente sui livelli del 2024 e del 2021

Ancora più interessante è osservare il dato in prospettiva.

Nel 2024 la finale aveva ottenuto il 22,64%, appena 0,17 punti in più rispetto al 2026. ANSA riportò allora 3,429 milioni di spettatori e un picco del 29%.

Nel 2021, quando davanti alla televisione c’erano ancora 4.509.000 spettatori, lo share della finale era stato del 22,6%.

Cinque anni dopo gli spettatori assoluti sono circa 1,46 milioni in meno, ma la percentuale di pubblico conquistata da Carlo Conti è quasi identica:

2021: 22,6%

2026: 22,5%

È una fotografia molto chiara di quanto sia cambiato il consumo televisivo e di come lo share sia diventato fondamentale per confrontare edizioni così distanti nel tempo.

Selma vince Tale e Quale Show 2026

A vincere la sedicesima edizione è stata Selma, che nella finale ha interpretato Aretha Franklin.

La classifica generale l’ha vista chiudere al primo posto con 603 punti, davanti a Roberta Morise, seconda con 588, e Andrea Perroni, terzo con 582. Anna Pettinelli ha terminato invece all’ultimo posto.

Un finale particolarmente combattuto, considerando che alla vigilia dell’ultima puntata Morise e Selma erano separate da appena due punti.

Carlo Conti e un varietà che continua a reggere

L’analisi Auditel restituisce soprattutto la solidità di Tale e Quale Show.

Il programma è arrivato alla sedicesima edizione, ha cambiato serata passando dal venerdì al mercoledì e continua comunque a conquistare oltre un quinto dell’intera platea televisiva.

La finale conferma anche la capacità del programma di crescere durante la stagione: dal 19,3% del debutto al 22,5% dell’ultima puntata.

Una parte importante di questa longevità porta inevitabilmente il nome di Carlo Conti, che negli anni è riuscito a rinnovare cast, giuria e dinamiche mantenendo intatta l’identità del format.

In un panorama televisivo in cui i grandi varietà classici sono diventati sempre più rari, Tale e Quale Show continua così a dimostrare una notevole capacità di fidelizzazione.

E forse il dato più significativo della finale 2026 è proprio questo: meno spettatori assoluti rispetto ad alcuni anni fa, ma uno share praticamente identico a quello ottenuto quando davanti alla televisione c’era oltre un milione di persone in più.

Dopo sedici edizioni, il 22,5% resta quindi un risultato che conferma la forza e la riconoscibilità del programma di Carlo Conti.