Tale e Quale Show 2026 chiude in crescita. La finale della sedicesima edizione, trasmessa mercoledì 18 novembre su Rai 1, ha conquistato 3.043.000 spettatori con il 22.5% di share, incoronando Selma vincitrice davanti a Roberta Morise e Andrea Perroni. Ultimo posto per Anna Pettinelli.
Un risultato interessante soprattutto se confrontato con il percorso della stagione: il programma aveva debuttato il 23 settembre con 2.600.000 spettatori e il 19,3%, mentre la finale supera nuovamente quota 3 milioni e guadagna più di 3 punti di share rispetto alla prima puntata.
Un segnale significativo per uno dei pochi grandi varietà ancora presenti stabilmente nella prima serata generalista e per un’edizione che ha affrontato anche un cambiamento importante: il passaggio dalla tradizionale collocazione del venerdì al mercoledì sera.
Tale e Quale Show 2026, la finale al 22,5% di share
La serata conclusiva registra:
3.043.000 spettatori – 22,47% di share
Rispetto al debutto della stagione, la crescita è evidente:
|Puntata
|Spettatori
|Share
|Debutto
|2.600.000
|19,3%
|Finale
|3.043.000
|22,5%
|Differenza
|+443.000
|+3,5 punti
La finale porta quindi davanti alla televisione 443 mila spettatori in più rispetto alla prima puntata, mentre lo share cresce dal 19,3 al 22,5%.
È forse questo il dato che racconta meglio l’andamento dell’edizione 2026: Tale e Quale Show non si è limitato a conservare il pubblico dopo il cambio di giorno, ma è riuscito a chiudere con numeri sensibilmente superiori rispetto alla partenza.
Le finali di Tale e Quale Show a confronto, dal 2021 al 2026
Ecco gli ascolti delle ultime sei finali del programma:
|Edizione
|Spettatori finale
|Share
|2026
|3.043.000
|22,5%
|2025
|3.142.000
|21,6%
|2024
|3.429.000
|22,64%
|2023
|3.913.000
|25,08%
|2022
|4.454.000
|28,1%
|2021
|4.509.000
|22,6%
Nel 2025 la finale aveva raccolto 3.142.000 spettatori con il 21,6%, mentre nel 2024 erano stati 3.429.000 con il 22,64%. Nel 2023 il programma raggiunse 3.913.000 spettatori e il 25,08%, mentre resta eccezionale il 28,1% della finale 2022.
Finale 2026: meno spettatori del 2025, ma più share
Il confronto più interessante è inevitabilmente quello con un anno fa.
2025: 3.142.000 – 21,6%
2026: 3.043.000 – 22,5%
La finale 2026 registra quindi circa 99 mila spettatori in meno, ma guadagna quasi 0,9 punti percentuali di share.
È una dinamica che abbiamo visto sempre più spesso negli ultimi anni: il numero assoluto delle persone davanti alla televisione lineare diminuisce, ma un programma può contemporaneamente aumentare la propria quota sulla platea disponibile.
Da questo punto di vista, Tale e Quale Show chiude il 2026 meglio rispetto alla stagione precedente.
Il 22,5% è praticamente sui livelli del 2024 e del 2021
Ancora più interessante è osservare il dato in prospettiva.
Nel 2024 la finale aveva ottenuto il 22,64%, appena 0,17 punti in più rispetto al 2026. ANSA riportò allora 3,429 milioni di spettatori e un picco del 29%.
Nel 2021, quando davanti alla televisione c’erano ancora 4.509.000 spettatori, lo share della finale era stato del 22,6%.
Cinque anni dopo gli spettatori assoluti sono circa 1,46 milioni in meno, ma la percentuale di pubblico conquistata da Carlo Conti è quasi identica:
- 2021: 22,6%
- 2026: 22,5%
È una fotografia molto chiara di quanto sia cambiato il consumo televisivo e di come lo share sia diventato fondamentale per confrontare edizioni così distanti nel tempo.
Selma vince Tale e Quale Show 2026
A vincere la sedicesima edizione è stata Selma, che nella finale ha interpretato Aretha Franklin.
La classifica generale l’ha vista chiudere al primo posto con 603 punti, davanti a Roberta Morise, seconda con 588, e Andrea Perroni, terzo con 582. Anna Pettinelli ha terminato invece all’ultimo posto.
Un finale particolarmente combattuto, considerando che alla vigilia dell’ultima puntata Morise e Selma erano separate da appena due punti.
Carlo Conti e un varietà che continua a reggere
L’analisi Auditel restituisce soprattutto la solidità di Tale e Quale Show.
Il programma è arrivato alla sedicesima edizione, ha cambiato serata passando dal venerdì al mercoledì e continua comunque a conquistare oltre un quinto dell’intera platea televisiva.
La finale conferma anche la capacità del programma di crescere durante la stagione: dal 19,3% del debutto al 22,5% dell’ultima puntata.
Una parte importante di questa longevità porta inevitabilmente il nome di Carlo Conti, che negli anni è riuscito a rinnovare cast, giuria e dinamiche mantenendo intatta l’identità del format.
In un panorama televisivo in cui i grandi varietà classici sono diventati sempre più rari, Tale e Quale Show continua così a dimostrare una notevole capacità di fidelizzazione.
E forse il dato più significativo della finale 2026 è proprio questo: meno spettatori assoluti rispetto ad alcuni anni fa, ma uno share praticamente identico a quello ottenuto quando davanti alla televisione c’era oltre un milione di persone in più.
Dopo sedici edizioni, il 22,5% resta quindi un risultato che conferma la forza e la riconoscibilità del programma di Carlo Conti.